HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
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- العمر
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- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
النمور الأمريكية
إن المناطق التي تنتشر فيها نمور الجاغوار يصعب الوصول اليها بالنسبة لأغلب الباحثين و ذلك لأن هذه الحيوانات المفترسة تختار وتفضل دائما التواجد في مناطق الغابات المطيرة الكثيفة (كغابة الأمازون الموجودة في البرازيل مثلا) و هذا شكل عائقا كبيرا لهؤلاء الباحثين في تحديد أعداد النمور الأمريكية و حتى أعدادها التقريبية ، و الامر الذي جعل هذه المهمة شبه مستحيلة هو طبيعة نمور الجاغوار و التي تتسم بالانعزال و الانفراد في المناطق النائية و عدم خروجها للصيد في الفترات الصباحية ، رغم كل هذه العوائق و الحواجز تم تحديد بعض الأرقام في بعض الدول ففي سنة 1991م تم تحديد عدد يتراوح بين 600 و 1000 فرد من نمور الجاغوار في البليز و هي دولة صغيرة تتواجد في أمريكا الوسطى