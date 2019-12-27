النمور الأمريكية ​

إن المناطق التي تنتشر فيها نمور الجاغوار يصعب الوصول اليها بالنسبة لأغلب الباحثين و ذلك لأن هذه الحيوانات المفترسة تختار وتفضل دائما التواجد في مناطق الغابات المطيرة الكثيفة (كغابة الأمازون الموجودة في البرازيل مثلا) و هذا شكل عائقا كبيرا لهؤلاء الباحثين في تحديد أعداد النمور الأمريكية و حتى أعدادها التقريبية ، و الامر الذي جعل هذه المهمة شبه مستحيلة هو طبيعة نمور الجاغوار و التي تتسم بالانعزال و الانفراد في المناطق النائية و عدم خروجها للصيد في الفترات الصباحية ، رغم كل هذه العوائق و الحواجز تم تحديد بعض الأرقام في بعض الدول ففي سنة 1991م تم تحديد عدد يتراوح بين 600 و 1000 فرد من نمور الجاغوار في البليز و هي دولة صغيرة تتواجد في أمريكا الوسطى ​