HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
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- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
فحل عربي أصيل و هو والد الحصان أورلوف تروتر.
الكونت أليكسي أورلوف من روسيا هو مالك هذا الفحل،
كما كان يمتلك العديد من الخيول العربية
حصل عليهم من نبلاء الدولة العثمانية
أو و صولا إلى بدو الجزيرة العربية.
دفع أورلوف مبلغا وقدره 60 ألف روبل روسي لهذا الفحل,
في حين كانت الفحول تباع في روسيا
بحدود 5 الآلاف روبل تقريبا.