







فحل عربي أصيل و هو والد الحصان أورلوف تروتر.

الكونت أليكسي أورلوف من روسيا هو مالك هذا الفحل،

كما كان يمتلك العديد من الخيول العربية

حصل عليهم من نبلاء الدولة العثمانية

أو و صولا إلى بدو الجزيرة العربية.

دفع أورلوف مبلغا وقدره 60 ألف روبل روسي لهذا الفحل,

في حين كانت الفحول تباع في روسيا

بحدود 5 الآلاف روبل تقريبا.