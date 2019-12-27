سميتانكا

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,486
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر





فحل عربي أصيل و هو والد الحصان أورلوف تروتر.
الكونت أليكسي أورلوف من روسيا هو مالك هذا الفحل،
كما كان يمتلك العديد من الخيول العربية
حصل عليهم من نبلاء الدولة العثمانية
أو و صولا إلى بدو الجزيرة العربية.
دفع أورلوف مبلغا وقدره 60 ألف روبل روسي لهذا الفحل,
في حين كانت الفحول تباع في روسيا
بحدود 5 الآلاف روبل تقريبا.
 
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