إن وجدت الزوجة الصالحـة فتزوج ولا تقلـق بشأن الرزق

Ma$Ter

Ma$Ter

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إنضم
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ذكر
إن وجدت الزوجة الصالحـة فتزوج
ولا تقلـق بشأن الرزق
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قال ربنا سبحانه :
{ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله }
[سورة النور]

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قــال الشيخ العلامة عبدالرحمن الســعـدي - رحمہ الله جل و وعلا : قولہ تعالـﮯ : { إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ }،

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أي الأزواج و المتزوجين ·· فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج إفتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه

وفيه حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر وَ اللَّهُ وَاسِعٌ كثير الخير ، عظيم الفضل ، عَلِيمٌ بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق ، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه .

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[ تيسير الكريم الرحمن صفحة (567) ] .

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قـال الشيـخ ‏ابـن عثـيمـيـن ـ رحمـه اللـه ـ :

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وأحيانا يرى الإنسان الرزق ينفتح إذا ولد له

وقد حدثني من أثق به -وهو رجل يبيع ويشتري- يقول: إني منذ تزوجت فتح الله علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخر

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[ الشرح الممتع (١٧/١٢) ] .​
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,486
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتوسع بها الأرزاق وتجمعنا معه يوم التلاق
اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهوي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتجمع بها شملنا وترد بها ألفتنا وتلهمنا بها رشدنا وترزقنا رضاك يارب العالمين
اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه

اللهم صلي على سيدنا محمد النبي المختار اللهم ببركة الصلاة عليه اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار واجعلنا يامولانا من الأبرار الأخيار واحشرنا في زمرة النبي المختار وسلم تسليما كثيرا.
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,486
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
تقبل الله منا ومنكم العمل الصالح
 
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