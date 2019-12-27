إن وجدت الزوجة الصالحـة فتزوج ولا تقلـق بشأن الرزق

اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتوسع بها الأرزاق وتجمعنا معه يوم التلاق

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهوي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتجمع بها شملنا وترد بها ألفتنا وتلهمنا بها رشدنا وترزقنا رضاك يارب العالمين

اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه



اللهم صلي على سيدنا محمد النبي المختار اللهم ببركة الصلاة عليه اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار واجعلنا يامولانا من الأبرار الأخيار واحشرنا في زمرة النبي المختار وسلم تسليما كثيرا. ​