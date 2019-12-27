Ma$Ter
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إن وجدت الزوجة الصالحـة فتزوج
ولا تقلـق بشأن الرزق
قال ربنا سبحانه :
{ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله }
[سورة النور]
قــال الشيخ العلامة عبدالرحمن الســعـدي - رحمہ الله جل و وعلا : قولہ تعالـﮯ : { إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ }،
أي الأزواج و المتزوجين ·· فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج إفتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه
وفيه حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر وَ اللَّهُ وَاسِعٌ كثير الخير ، عظيم الفضل ، عَلِيمٌ بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق ، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه .
[ تيسير الكريم الرحمن صفحة (567) ] .
قـال الشيـخ ابـن عثـيمـيـن ـ رحمـه اللـه ـ :
وأحيانا يرى الإنسان الرزق ينفتح إذا ولد له
وقد حدثني من أثق به -وهو رجل يبيع ويشتري- يقول: إني منذ تزوجت فتح الله علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخر
[ الشرح الممتع (١٧/١٢) ] .
ولا تقلـق بشأن الرزق
قال ربنا سبحانه :
{ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله }
[سورة النور]
وفيه حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر وَ اللَّهُ وَاسِعٌ كثير الخير ، عظيم الفضل ، عَلِيمٌ بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق ، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه .
وقد حدثني من أثق به -وهو رجل يبيع ويشتري- يقول: إني منذ تزوجت فتح الله علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخر