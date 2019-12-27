مشا ركتى تائب ـ تحدث لنا عن التوبة و الرجوع الى الله

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}.

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

بسم الله الرحمن الر حيمالحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الكريماخواتى واخواتى اعضاء اللمة الكرام التوبة والرجوع الى اللهمن طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ والذنب، كما في حديث «كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون»(الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه).لكن لا حجة له في ذلك، ولا مبرر للاستمرار في الذنب، بل إنه مأمور بتصحيح خطئه. والجملة الثانية من الحديث ترشده إلى طريق الخلاص وتفتح له باب الأمل "وخير الخطائين التوابون". وكذلك قول الله سبحانه:} وقوله تعالى:{قد يرتكب الا نسان ذنب كبيرا فية حدا من حدود الله لا يقنط ولا ييأس من رحمة اللههذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة،وإخبار بأن اللّه تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر،الله يفرح بتو بتناوهل أعظم رحمةً وأجلُّ رأفة من أن يفرَح بتوبتك خالِقُك وسيِّدك مع غناه عنك وفقرك إليه؟صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((لَلهُ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلَته بأرضٍ فَلَاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيسَ منها، فأتى شجرةً فاضطجَعَ في ظلِّها قد أيس من راحِلَته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمةً عنده، فأخذ بخِطامها، ثمَّ قال مِن شدَّة الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ من شِدَّة الفَرحصحيح أن كلاً منا فيه عيوب، ولديه ذنوب، كثيرا ما نقع فيها، فإما ارتكاب محرم، أو تقصير في واجب،ولكن من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التوبة وأمرهم بالاستغفار.فيجب اجتناب الكبائر والتوبة منها، ثم معالجة الأخطاء التي كثيراً ما يقع فيها المسلم،خصوصاً ما وافق منها هوىً في نفسه.فغالباً ما يكثر الوقوع فيما تميل إليه النفس من الشهوات المحرمة،ثم يألف ذلك الذنب وقد يستصغره، وهنا مكمن الخطر. فالسيئات التي يُتهاون بها قد تكون أخطر عليه من الكبائر،لأن للكبائر وحشة شديدة، ووقعُ زاجرها أكبر, ونادراً ما تقع من المسلم. لكن البلاء في التهاون بالصغائر،لذلك حذّر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إيّـاكـم ومحـقّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم - أي: طعامهم- فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعُود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواداً، فأججوا ناراً» (أحمد والطبراني وصححه الألباني).واستصغار الإنسان لذنوبه يجعله لا يلقي لها بالاً فينساها, وقد لا يستغفر أو يتوب منها، فيظل على خطر عظيم طالما كان مقيماً على ذلك الذنب،وفي غفلة عما هو فيه. وهنا الخطورة أيضاً حيث تتراكم عليه الذنوب فتهلكه، من حيث لا يشعر.لكن متى أفاق وكانت لديه الرغبة الصادقة في التوبة، فليعلم أن مما يعينه على التخلص من الذنب أن يدرك أنه مذنب ومخطئ،فيلجأ إلى ربه ويسأله التوفيق للتوبة النصوح. وأن يكون ذا بصيرة بمداخل الشيطان وشهوة النفس التي توقعه في الذنوب. والإنسان بصير بنفسه وهو طبيبها، فإن أراد لها السلامة فلن يعجزه الظفر بها متى استعان بربه تعالى، وصدق في توبته.. فهل من تائب، وهل من مغتنم للفرصة قبل فوات الأوان؟اللهم تب علينا وارحمنا انت خير الر احمين