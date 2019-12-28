بسمته آسرة

خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,328
النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى


طفل نوبي يرتدي ملابس الأطفال التقليدية في بلدته
شدتني إليه ملامحه السمراء الجميلة وابتسامته الآسرة وطفولته البريئة
اختاره المصور الشاب علي الخشاب لالتقاط صور له
شبّهه المصريون ببطل شخصية كرتونية تلفزيونية اسمه بكار
رأيت صوره على الاستغرام وأحببت نقلها لكم
مع الشكر والتقدير للمصور الذي التقط هذه الالتقاطات الجميلة للمبدع الصغير
قرأت في مكان ما أن اسم الطفل علي
حفظه الله من كل سوء ومكروه
أترككم مع الصور:

































يٌتبــــــــــــع


 
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,328
النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى




وهنا مع المصور:







....
مشاهدة ممتعة
مع شكري وتقديري لكل من يمرّ على الموضوع من داخل اللمة وخارجها
و

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top