بسمته آسرة

طفل نوبي يرتدي ملابس الأطفال التقليدية في بلدته

شدتني إليه ملامحه السمراء الجميلة وابتسامته الآسرة وطفولته البريئة

اختاره المصور الشاب

علي الخشاب

لالتقاط صور له

شبّهه المصريون ببطل شخصية كرتونية تلفزيونية اسمه بكار

رأيت صوره على الاستغرام وأحببت نقلها لكم

مع الشكر والتقدير للمصور الذي التقط هذه الالتقاطات الجميلة للمبدع الصغير

قرأت في مكان ما أن اسم الطفل

علي

حفظه الله من كل سوء ومكروه

أترككم مع الصور

يٌتبــــــــــــع