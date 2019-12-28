تركيا ترفع الستار عن سيارتها الكهربائية الأولى محلية الصنع.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



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نشرت الرئاسة التركية صور عن أول سيارة تركية محلية الصنع

حيث قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتدشينها، الجمعة.

كما كشفت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو لقيادة أردوغان

هذه السيارة التي أطلق عليها اسم "TOGG"، قائلة في تقرير إن السيارة الجديدة "

من المقرر أن تدخل الأسواق في البداية بطراز SUV الكهربائي، وهو من فئة السيارات

العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، ثم رفع عدد الأطرزة إلى 5 في السنوات اللاحقة".