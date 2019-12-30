مشاركتي في مسابقة مميزون...أصدقاء للبيع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





شكرا لإدارة اللظة على هاته السلسة المميزة وأتمنى لو أنني لم أتأخر





برهة من فضلكم انصب طاولتي لدي أشياء للبيع



قرب ...قرب وان لم تشتري فلابأس أعلم بضاعتي لن تباع لكن تفضلو أعرض عليكم السلع



أصدقاء وقت ضيقهم ...النفسي المادي ضيقهم لأذن تسمع شكواهم أنينهم آهلتهم وعملنا بأصلنا وديننا ووقفنا وسمعنا وبل إمتصصنا أوجاعهم ونحن سعداء لتأدية مقولة الصديق وقت الضيق وهنا أقول



هؤلاء بالمجان ...هدية لتفرجكم عليهم



أصدقاء بأقنعة .....هنا سامحوني سأطلب المقابل



هؤلاء لا يعيشون بدون قناع .. معك بوجه وفي ظهرك بوجه آخر ...وجه المحبة والأخوة وبل يعطيك منزلة الأهل .وجه العدو في ظهرك لا يترك جمعا الا وافشى سرك إلا ونفث سمه الذي اعطيته حبا يوما ما حولهةالى حقد وسم ...هذا نوع بمقابل ...ضعو انتم له الثمن ....وشيفون هذا



أصدقائي أنا ....ظنو انهم لن يمرضو وانا مرضي عار ...هاته تأتي لتتباهى بمستقبلها دراستها ...عملها.... زواجها ....وأولادها

اخريات من نوع الذي يستفسر ويسأل ويفهم لا خوفا علي ولا على مصلحتي أو قلقا على صحتي بل ليوصلن لي نقطة واحدة أننا أفضل منك ههه...لربما فعلا لا ادري



صديقات أخفيت أسرارهن ...وقفت معهن وكنت سببا في زواج بعضهن واليوم يتباهن أمامي كأن الزواج أكبر مشروع في الحياة ...وكأن الصحة تباع وتشترى وبأموالهم أشترو أفضل صحة معروضة في السوق



هاته بضاعتي خذوها بالمجان ...بالمقابل لي أصدقاء وصديقات عبر العالم الذي أسموه إفتراضي لن أبيعهم بكنوز الدنيا أنا سوف اقايض عالمي الواقعي المزيف بعالمي الإفتراضي الحقيقي

أصدقائي وصديقاتي في اللمة ليس لكم ولكن ثمن أنتم وكل من عرفتهم عبر منتديات أخرى ....أنتم كنتم السند ...الإخوة والأخوات حزنتم لحزني فرحتم لفرحي تألمتم لألمي حتى من أذاني هنا أو أذتني لن أفرط بكم جميعا ...

أصدقائي على منصة البيع

انا أقول خذوهم و بالمجان







شكرا للجميع

​