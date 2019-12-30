حسان بن ثابت رضي الله عنه في رثاء النبيّ صلى اللّه عليه وسلم

ناصر dz
:: عضو بارز ::
وأمـــست بلادٌ الــــــحرم وحشـــاً بقاعٌهـا *** لغيبة ما كانت من الوحي تعهــــــــدٌ
قفــاراً سوى معمٌورة اللحــد ضٍِا فهـــــــا *** قــــــيد يبكيه بـــــلاط وغر قــــــــدٌ
ومـــــــسجده فالموحشـــــــــات لـــــفقده *** خلاء لــــــه فيها مقـــام ومقعـــــــدٌ
وبالـــــــجمرة الــــــــكبرى له ثمّ أو حشت *** ديارٌ وعر صـــــــات وربع ومولــــــد
فــــــــبكّي رسول اللــــــه يــــا عين عبرة *** ول أعرفنك الـــــــــدهر دمعك يجمد
ومــــــــا لك لا تبكين ذا النعمــــــــــة التي *** على الناس منها ســــابغ يتغمّــــــــد
فجودي عليـه بالــــدموع واعـــــو لـــــــي *** لفقد الذي لا مثله الدهر يوجـــــــــــد
ومـــــا فــــقد المــــــــاضون مــــــثل محمد *** ولا مثله حتّى القيامــــــة يفقـــــــــد
قفــاراً سوى معمٌورة اللحــد ضٍِا فهـــــــا *** قــــــيد يبكيه بـــــلاط وغر قــــــــدٌ
ومـــــــسجده فالموحشـــــــــات لـــــفقده *** خلاء لــــــه فيها مقـــام ومقعـــــــدٌ
وبالـــــــجمرة الــــــــكبرى له ثمّ أو حشت *** ديارٌ وعر صـــــــات وربع ومولــــــد
فــــــــبكّي رسول اللــــــه يــــا عين عبرة *** ول أعرفنك الـــــــــدهر دمعك يجمد
ومــــــــا لك لا تبكين ذا النعمــــــــــة التي *** على الناس منها ســــابغ يتغمّــــــــد
فجودي عليـه بالــــدموع واعـــــو لـــــــي *** لفقد الذي لا مثله الدهر يوجـــــــــــد
ومـــــا فــــقد المــــــــاضون مــــــثل محمد *** ولا مثله حتّى القيامــــــة يفقـــــــــد