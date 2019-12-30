تحميل كتاب علم الاجتماع

حجم الكتاب: 26.8 ميغا بايت

نوع الملف: PDF

نوع العمل: علوم اجتماعية

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علم الاجتماع يشرح فيه العالم والمؤلف الاشهر حول العالم انتوني غدنز امور علمية اجتماعية تعريف علم الاجتماع ومجالاته، الثقافة والمجتمع، العالم المتغير، التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية، الجنوسة والجنس، علم اجتماع الجسد والصحة والمرض والشيخوخة، العائلة، الجريمة والانحراف، العرق والإثنية والهجرة، والطبقات والتراتب واللامساواة، الفقر والرفاه والاقصاء الاجتماعي، المؤسسات الحديثة، العمل والحياة والاقتصاد، الحكم والسياسة وسائل الإعلام والاتصالات، التربية، الدين، المدن، والفضاءات الحضرية، النمو السكاني والأزمة الإيكولوجية، مناهج البحث الاجتماعي