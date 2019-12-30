abdou-books
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تحميل كتاب علم الاجتماع
مؤلف العمل: أنتوني جيدنز
حجم الكتاب: 26.8 ميغا بايت
نوع الملف: PDF
نوع العمل: علوم اجتماعية
عدد تحميلات: 62828 مرة
علم الاجتماع يشرح فيه العالم والمؤلف الاشهر حول العالم انتوني غدنز امور علمية اجتماعية تعريف علم الاجتماع ومجالاته، الثقافة والمجتمع، العالم المتغير، التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية، الجنوسة والجنس، علم اجتماع الجسد والصحة والمرض والشيخوخة، العائلة، الجريمة والانحراف، العرق والإثنية والهجرة، والطبقات والتراتب واللامساواة، الفقر والرفاه والاقصاء الاجتماعي، المؤسسات الحديثة، العمل والحياة والاقتصاد، الحكم والسياسة وسائل الإعلام والاتصالات، التربية، الدين، المدن، والفضاءات الحضرية، النمو السكاني والأزمة الإيكولوجية، مناهج البحث الاجتماعي
مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب علم الاجتماع كتاب إلكتروني من قسم كتب علوم اجتماعية للكاتب أنتوني جيدنز . بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت , الملف من نوع PDF بامكانك تحميله و قراءته فورا , لا داعي لفك الضغط .
مؤلف العمل: أنتوني جيدنز
حجم الكتاب: 26.8 ميغا بايت
نوع الملف: PDF
نوع العمل: علوم اجتماعية
عدد تحميلات: 62828 مرة
علم الاجتماع يشرح فيه العالم والمؤلف الاشهر حول العالم انتوني غدنز امور علمية اجتماعية تعريف علم الاجتماع ومجالاته، الثقافة والمجتمع، العالم المتغير، التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية، الجنوسة والجنس، علم اجتماع الجسد والصحة والمرض والشيخوخة، العائلة، الجريمة والانحراف، العرق والإثنية والهجرة، والطبقات والتراتب واللامساواة، الفقر والرفاه والاقصاء الاجتماعي، المؤسسات الحديثة، العمل والحياة والاقتصاد، الحكم والسياسة وسائل الإعلام والاتصالات، التربية، الدين، المدن، والفضاءات الحضرية، النمو السكاني والأزمة الإيكولوجية، مناهج البحث الاجتماعي
مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب علم الاجتماع كتاب إلكتروني من قسم كتب علوم اجتماعية للكاتب أنتوني جيدنز . بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت , الملف من نوع PDF بامكانك تحميله و قراءته فورا , لا داعي لفك الضغط .