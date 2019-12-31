مشا ركتي في مسابقة مميزون (اشتياق لتوبة .. بعد كسر خاطر)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

كسر قلبي

وتفتت خاطري

فتشظيت وكتبت بنذوبي



حقيقة إدراكك أن وجودك

يعتبر مجرد عبء وازعاج

ليس بالنسبة للناس .. لا

فرأيهم لا يهم كثيرا

بل بالنسبة لمن يفترض انهم يحبونك

بدون قيود وشروط ..

بل حتى انهم يكرهونك احيانا



حينها .. ينقلب عالمك

سترغب في الهروب

لكن

لا تعرف إلى أين

وأي مكان سيقبلك

إن كانوا هم لم يفعلوا إضغط للتوسيع...

خططت بعدها " يسالونني "

بسبب حيرتي الشديدة

ونبذي لنفسي





وحين ادركت :

لا احد يعرف ويفهم ذاك الشعور

شعورك بالضياع والجنون

لدرجة لا تستطيع التفريق فيها

بين يقظتك او نومك

صوتك او صوت غيرك

وربما سماع اصوات في خيالك



لا احد يعرف ويفهم ذلك الاختلال

الذي يجعلك تفكر في قتل نفسك

اقصد الانتحار ...

فكلاهما سيان



لن يفهموا تعبك

وذاك الانفصام بداخلك

الذي يكاد يفقدك عقلك

او ربما فقدته اصلا وانتهى امرك



لن يغفروا زلاتك واخطائك

وان كانت رغما عنك

فقط لانك تحتاج للبوح

وان كان كلاما بدون معنى

فقط كي يطمئنوك اانهم يتفهمون ومعك

بكل حالاتك إضغط للتوسيع...

خططت " مذكرات لا احد "

ثم كتبت " مناجاتي "

بنبض قلبي

قبل حبر قلمي

معبرة فيها عن اشتياقي



أنا

في أعلى مراتب

احتقار الذات

و اللامبلات



رغم ذلك

خائفة ..

خائفة ان اتواصل

مع من اعزهم

لاطمئن عنهم

لاني اشتاقهم



فاصطدم بواقع

اني ازعجتهم إضغط للتوسيع... ثم ادركت فجاة

كمن صفع بغتة

' الناس ترحل دائما '

تلك سنته سبحانه

كل ما احتاجه هو توبة

واصلاح مابيني وبين خالقي

والحمد لله بفضله الذي منه علي

نزع حب الاخرين من قلبي

وملاه بنوع اخر من الحب و الاشتياق ..

وتبعه قلبي

وملا روحي بحبه

ومهما انكسر خاطري

عرفت انه سيجبرني

ومهما رايت من البشر ما يضرني

لن يضروني الا بما كتبه الله لي

فلم يعد يملؤوني الا

اشتياق لتوبة .. بعد كسر خاطري

فكل ضر يصيبني

جزاء بما قدمت يدي

صرت ابحث عن معصيتي

واصلحها فيصلح الله ما بقي

وهذه ستكون نصيحتي

لي ولنفسي قبل غيري





يانفس التزمي بالقران

عيشي معه بقلبك وسمعك

هو موعظة وشفاء

وهدى ورحمة من كل داء

فهو مسكن للالمك

لقلقك ومرضك

لحزنك وضيقك

لخوفك وهمك

وكل ما اتعبك

المزاجية المتمردة - سوداوبة مختلة -

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله