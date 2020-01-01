ومن يقول اني لا ولم ولن أشتاق...

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2014
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- محل الإقامة
- بيتنا القديم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازول فلاووون
اهلا ومن لا يشتاق إلى هذا القصر منتدى اللمة الجزائرية يا عمري والله غير توحشتكم الواحد وتوحشت مواضيعكم وتوحشت حروفكم الأنيقة
علبالكم والله غير نكتبلكم بالفرحة قالتلي يما هذا وين علاش فرحانة ههه قلتلها راني دخلت اللمة مانسيتش مود باس قالتلي ياحسراه ذكريات اللمة ههه حتى توحشتكم قالتلي حرام عليك ماتسقسيش عليهم بويسك يمات اللي كنت معاكم هبلتهم في الدار باللمة ياحسراه ايام واعوام فاتو سبحان الله
ان شاء الله كامل راكم بخير يا اهل اللمة ياعائلتي الثانية التي كنت اقضي كل وقتي معكم
ان شاء الله راكم بصحة جيدة يارب توحشتكم اجدكم لوكان نلقى نسلم بالواحد عليكم
ياك مانسيتونيش برك
اين انتم احبابي
كنت دايرة اسمي sarakoukou وثاني اسم ثسكورث نثدوكلي
ماتقولوليش برك تزوجتو كامل ودخلتو ولادكم هنا
ايه حقا اليوم اول جانفي 2020 سبحان الله فات الوقت
احم علبالي نص مايبغيش نقولو بون اني مي معليش كل عام وانتم بالف خير ويدخل عليكم العام بالربح يارب
رلني دخلت نسقسي عليكم بويسك تع الصح توحشتكم وتوحشت لمة زمان
ان شاء الله ساكون بالقرب معكم
في امان الله و الشكر موصول لمن تذكرني يوما بابتسامة
وبالتوفيق لكل من سهر على بقاء المنتدى
ازول فلاووون
اهلا ومن لا يشتاق إلى هذا القصر منتدى اللمة الجزائرية يا عمري والله غير توحشتكم الواحد وتوحشت مواضيعكم وتوحشت حروفكم الأنيقة
علبالكم والله غير نكتبلكم بالفرحة قالتلي يما هذا وين علاش فرحانة ههه قلتلها راني دخلت اللمة مانسيتش مود باس قالتلي ياحسراه ذكريات اللمة ههه حتى توحشتكم قالتلي حرام عليك ماتسقسيش عليهم بويسك يمات اللي كنت معاكم هبلتهم في الدار باللمة ياحسراه ايام واعوام فاتو سبحان الله
ان شاء الله كامل راكم بخير يا اهل اللمة ياعائلتي الثانية التي كنت اقضي كل وقتي معكم
ان شاء الله راكم بصحة جيدة يارب توحشتكم اجدكم لوكان نلقى نسلم بالواحد عليكم
ياك مانسيتونيش برك
اين انتم احبابي
كنت دايرة اسمي sarakoukou وثاني اسم ثسكورث نثدوكلي
ماتقولوليش برك تزوجتو كامل ودخلتو ولادكم هنا
ايه حقا اليوم اول جانفي 2020 سبحان الله فات الوقت
احم علبالي نص مايبغيش نقولو بون اني مي معليش كل عام وانتم بالف خير ويدخل عليكم العام بالربح يارب
رلني دخلت نسقسي عليكم بويسك تع الصح توحشتكم وتوحشت لمة زمان
ان شاء الله ساكون بالقرب معكم
في امان الله و الشكر موصول لمن تذكرني يوما بابتسامة
وبالتوفيق لكل من سهر على بقاء المنتدى