للصلاه آداب عديده نجهلها

للصلاة آداب ينبغي أن تتوفر فيها؛ تعرف على آداب الصلاة مع الشواهد القرآنية والنبوية التي تحض عليها.تعلم كل ما يخص فقه الصلاة من أحكام وأركان وسنن وآداب وكيفية الصلاة بالصور والفيديو حتى تصلى كما صلى النبى صلى الله عليه وسلم.