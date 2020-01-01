حمام المسك والطين حمام المسخوطين

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت قد وضعت موضوع تعريفي بالمنطقة

في موضوع سابق على الرابط:

www.4algeria.com

حمام المسخوطين بولاية قالمة

من ضمن زياراتي السابقة لما كنت في بيت أهلي زرت حمام الدباغ أو كما هو معروف بالمسخوطين أوحمام المسك والطين سبق وأن وضعت صورا له في مواضيع قديمة لكن هذه المرة أحضرت صورا جديدة له بشكله الجديد فقد تم اعادة ترميمه دون المساس بالشلالات فقد المكان المحيط به وجعله خاص ووضع فيه حراص بعد اكثر من...
www.4algeria.com www.4algeria.com
وهذه صور جديدة بعد زيارة حمام المسك والطين او المسخوطين بولاية قالمة
مع نهاية شهر نوفمبر الماضي

والجديد فيه انه تم ترميمه وجعله خاص من ناحية الشلالة وتركه عام من النواحي الباقية

اسفة لعدم كتابة اسمي على الصور لضيق الوقت.


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أتمنى أن يعجبكم الموضوع السياحي
في أمان الله
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,461
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
ما شاء الله
اسم الحمام المسك والطين وشعبنا الذكي سماه المسخوطين ^^
دايما صحابي يروحولو وانا جامي زرتو
 
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