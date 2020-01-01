حمام المسك والطين حمام المسخوطين

من ضمن زياراتي السابقة لما كنت في بيت أهلي زرت حمام الدباغ أو كما هو معروف بالمسخوطين أوحمام المسك والطين سبق وأن وضعت صورا له في مواضيع قديمة لكن هذه المرة أحضرت صورا جديدة له بشكله الجديد فقد تم اعادة ترميمه دون المساس بالشلالات فقد المكان المحيط به وجعله خاص ووضع فيه حراص بعد اكثر من...