حمام المسك والطين حمام المسخوطين

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد وضعت موضوع تعريفي بالمنطقة
في موضوع سابق على الرابط:
وهذه صور جديدة بعد زيارة حمام المسك والطين او المسخوطين بولاية قالمة
مع نهاية شهر نوفمبر الماضي
والجديد فيه انه تم ترميمه وجعله خاص من ناحية الشلالة وتركه عام من النواحي الباقية
اسفة لعدم كتابة اسمي على الصور لضيق الوقت.
أتمنى أن يعجبكم الموضوع السياحي
في أمان الله
كنت قد وضعت موضوع تعريفي بالمنطقة
في موضوع سابق على الرابط:
حمام المسخوطين بولاية قالمة
من ضمن زياراتي السابقة لما كنت في بيت أهلي زرت حمام الدباغ أو كما هو معروف بالمسخوطين أوحمام المسك والطين سبق وأن وضعت صورا له في مواضيع قديمة لكن هذه المرة أحضرت صورا جديدة له بشكله الجديد فقد تم اعادة ترميمه دون المساس بالشلالات فقد المكان المحيط به وجعله خاص ووضع فيه حراص بعد اكثر من...
www.4algeria.com
مع نهاية شهر نوفمبر الماضي
والجديد فيه انه تم ترميمه وجعله خاص من ناحية الشلالة وتركه عام من النواحي الباقية
اسفة لعدم كتابة اسمي على الصور لضيق الوقت.
أتمنى أن يعجبكم الموضوع السياحي
في أمان الله