حبة منها تعادل 5 وجبات في اليوم ..

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
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إنضم
25 سبتمبر 2007
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محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
حبة منها تعادل 5 وجبات في اليوم ..



سعرها ثابت عبر التراب الجزائري وهو 5 دنانير 🤣
كل عضة بذوق ..مثلا العضة الأولى شكولاطة 🍫و الثانية طمينة 🥧و الثالثة تراب 🉑 والرابعة يمكن ذوق العصبان بالكرشة 😁
تجدها في محلات الكوسميتيك و المواد الغذائية ..
كما تجدها فوق الكونطوار مباشرة ..
متصدرة و محطمة كل أنواع الشكولاطة من الميلكا و الماروخا ...
تبا لكل شخص ما يحبش هذه الاسطورة 😍
التي كلنا نحبها و كلنا نحترمها 😂
 
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