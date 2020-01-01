Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
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- تبسة 12
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- ذكر
حبة منها تعادل 5 وجبات في اليوم ..
سعرها ثابت عبر التراب الجزائري وهو 5 دنانير
كل عضة بذوق ..مثلا العضة الأولى شكولاطة و الثانية طمينة و الثالثة تراب والرابعة يمكن ذوق العصبان بالكرشة
تجدها في محلات الكوسميتيك و المواد الغذائية ..
كما تجدها فوق الكونطوار مباشرة ..
متصدرة و محطمة كل أنواع الشكولاطة من الميلكا و الماروخا ...
تبا لكل شخص ما يحبش هذه الاسطورة
التي كلنا نحبها و كلنا نحترمها
سعرها ثابت عبر التراب الجزائري وهو 5 دنانير
كل عضة بذوق ..مثلا العضة الأولى شكولاطة و الثانية طمينة و الثالثة تراب والرابعة يمكن ذوق العصبان بالكرشة
تجدها في محلات الكوسميتيك و المواد الغذائية ..
كما تجدها فوق الكونطوار مباشرة ..
متصدرة و محطمة كل أنواع الشكولاطة من الميلكا و الماروخا ...
تبا لكل شخص ما يحبش هذه الاسطورة
التي كلنا نحبها و كلنا نحترمها