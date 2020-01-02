ماهي شروط صحة الصلاة؟؟

s.sabry
:: عضو منتسِب ::
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- 9 ديسمبر 2019
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- محل الإقامة
- egypt
- الجنس
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لكي تكون صلاتك صحيحه هناك شروط لصحه الصلاه
أولاً: دخول الوقت
ثانيًا: الطهارة من الحدث
ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان
رابعًا: ستر العورة
خامسًا: استقبال القبلة
لمعرفه المزيد تفضل بزيره موقع الفقه
ولا ينبغي
- الصّلاة في الثّياب الضيقة التي تحدد العورة أو الرقيقة الشّفافة أو الصّلاة والعورة مكشوفة أو الصلاة وأنت مُسْبِل للإزار حيث تطول الملابس عن الكعب.
- الصلاة في الثّوب الذي عليه صورة أو الصلاة في أماكن فيها صور أرواح، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش.
- الصّلاة في المساجد التي بها قبور؛ لقوله « أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (رواه مسلم).
أولاً: دخول الوقت
ثانيًا: الطهارة من الحدث
ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان
رابعًا: ستر العورة
خامسًا: استقبال القبلة
لمعرفه المزيد تفضل بزيره موقع الفقه
ولا ينبغي
- الصّلاة في الثّياب الضيقة التي تحدد العورة أو الرقيقة الشّفافة أو الصّلاة والعورة مكشوفة أو الصلاة وأنت مُسْبِل للإزار حيث تطول الملابس عن الكعب.
- الصلاة في الثّوب الذي عليه صورة أو الصلاة في أماكن فيها صور أرواح، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش.
- الصّلاة في المساجد التي بها قبور؛ لقوله « أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (رواه مسلم).