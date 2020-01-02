ماهي شروط صحة الصلاة؟؟

S

s.sabry

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 ديسمبر 2019
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
egypt
الجنس
أنثى
لكي تكون صلاتك صحيحه هناك شروط لصحه الصلاه

أولاً: دخول الوقت
ثانيًا: الطهارة من الحدث
ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان
رابعًا: ستر العورة
خامسًا: استقبال القبلة
لمعرفه المزيد تفضل بزيره موقع الفقه
ولا ينبغي
- الصّلاة في الثّياب الضيقة التي تحدد العورة أو الرقيقة الشّفافة أو الصّلاة والعورة مكشوفة أو الصلاة وأنت مُسْبِل للإزار حيث تطول الملابس عن الكعب.
- الصلاة في الثّوب الذي عليه صورة أو الصلاة في أماكن فيها صور أرواح، أو على سجّادةٍ فيها صور ونقوش.
- الصّلاة في المساجد التي بها قبور؛ لقوله « أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (رواه مسلم).
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top