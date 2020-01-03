طريقة عجيبة لإسترجاع ألألوان الأصلية للصور القديمة بالأبيض والأسود

طريقة مذهلة لإسترجاع ألألوان الأصلية للصور القديمة باللونين الأبيض والأسود هل لديك ألبوم قديم يحتوي على صور بالأبيض والأسود وتود أعادة الحياة الى جميع الصور الموجودة فيه ؟ هل أنت غير راض عن نمط لون الصور بالابيض والأسود وتود معرفة لون القميص الذي كنت ترتديه او السروال او تريدين معرفة لون الفستان عندما كنتي صغيرة ؟

الجميع لديه مجموعة من تلك الصور البيضاء والسوداء ومن المؤكد أنك تبحث عن موقع تلوين الصور القديمة أو برنامج تلوين الصور القديمة للقيام بهذه بعملية ، سنتحدث نحن اليوم فقط عن تلوين الصور القدية بإستخدام تطبيق مميز ، وسنحاول التطرق في موضوع جديد يخص برامج تلوين الصور القديمة على الهواتف الذكية.لذا ما سنتكلم عنه اليوم هو طريقة تعديل الصور القديمة ووضع الألوان عليها عن طريق بضع نقرات وينتهي الأمر. نعرف أن هناك العديد من البرامج التي تقوم بتلوين الصور القديمة بشكل احترافي لكن تحتاج هذه البرامج إلى خبرة كبيرة في مجال تعديل الصور ومن ضمن هذه التطبيقات يوجد تطبيق ننيز والذي سنقوم بشرحه في الفيديو التالي :للتحميل التطبيق مع المزيد من الشرح تابع الموضوع التالي :