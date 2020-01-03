صلاة الاستسقاء

غرير محمد غازي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2020
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
الاستسقاء:
- تعريف الاستسقاء
طلب السُّقْيا من الله تعالى عند الجفاف وقلة المطر.
- دليل مشروعية صلاة الاسْتِسْقَاء
صلاة الاسْتِسْقَاء سنة مؤكدة؛ لفعل النبي كما في حديث عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (متفق عليه).
وقت صلاة الاسْتِسْقَاء
تشرع صلاة الاسْتِسْقَاء إذا جفت الأرض، وحُبس المطر، أو قلت مياه العيون والآبار، أو جفت الأنهار، ونحو ذلك، ويستحب أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويكون تقريبًا بعد طلوع الشمس بثلث ساعة كصلاة العيد.
موضع صلاة الاسْتِسْقَاء
السنّة أن تُؤَدَّى في الْمُصَلَّى، وليس في المسجد؛ لفعل الرسول (ص) ، إِلا عند الحاجة.
صفة صلاة الاسْتِسْقَاء
صلاة الاسْتِسْقَاء ركعتان بلا أذان ولا إِقامة، يُجهر فيهما بالقراءة.
يكبر المصلي في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإِحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من السجود.
يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي بين التكبيرات.
بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار وتلاوة القرآن، ثم يدعو ويكثر من الأدعية المأثورة، مع الإِلحاح في الدعاء وإِظهار الخضوع والافتقار والمسكنة إِلى الله تعالى، ويرفع يديه ويبالغ في ذلك.يستقبل الإمام القبلة، ويحول رداءه، فيجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، ويظل يدعو بينه وبين ربه.