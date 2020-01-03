Créme crevasses des seins تجربتي مع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهان شاءالله الجميع بخيرلما حاولت ارضاع ابني هذه المرة واجهتني مشكلة تشققات الحلمات وهي مشكلة تصادف الكثير من الاخوات فابنتي الاولى كانت ترضع اصطناعي فلم أواجه هذه المشكلة حتئ الآنجربت زيت الزيتون والتطهير بالماء الدافيفكانت تتشكل قشرة ويسيل الدم كل مارضع الرضيع ثم استعملتمنقولكمش نتيجتها سريعةكل ماندهن بيها تعملي قشرة اكثر ليونة من الزيتخف الالم قليلا حتى زالالنتيجة بعد عشرين يومكل مارضع البيبي تروح تلك الآلام..المهم جربتها وفادتني حبيت نحطهالكنتحياتي