Créme crevasses des seins تجربتي مع

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,461
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ان شاءالله الجميع بخير

لما حاولت ارضاع ابني هذه المرة واجهتني مشكلة تشققات الحلمات وهي مشكلة تصادف الكثير من الاخوات فابنتي الاولى كانت ترضع اصطناعي فلم أواجه هذه المشكلة حتئ الآن

جربت زيت الزيتون والتطهير بالماء الدافي
فكانت تتشكل قشرة ويسيل الدم كل مارضع الرضيع ثم استعملت

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منقولكمش نتيجتها سريعة
كل ماندهن بيها تعملي قشرة اكثر ليونة من الزيت
خف الالم قليلا حتى زال
النتيجة بعد عشرين يوم
كل مارضع البيبي تروح تلك الآلام..
المهم جربتها وفادتني حبيت نحطهالكن

تحياتي
 
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