سيفرجها الله وكأنها لم تضيق عليك يوما ...

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهضعي نصب عينيك هذه المقولة ولا تنسيها أبداً :*الله يبتلي ليهذب لا ليعذب*إن أصابك بلاء ما فلا تحسبن أن الله لا يحبك ويريد أن يعاقبك، حاشا وكلا سبحانه يبتلينا ليطهرنا، يبتلينا ليعلمنا الصبريبتلينا لحكمة يعلمها هويبتلينا ليرجعنا إليه بعدما إبتعدنا وجرفتنا أمواج هذه الحياةأحيانا نحتاج إلى صفعة لتوقضنا من سباتناوهذه الإبتلاءات ماهي إلا صفعة لقلوبنا لتنقذها من الهلاك وتذكرها بحقيقة الدنيا#الله_يبتليك_لأنه_يحبكالله يملك الأبواب كلهاكبيرها وصغيرها، بعيدها وقريبها، عسيرها ويسيرها.....إن شاء...... فتح كل أبوابه لك في لحظهوإن شاء..... أغلقها كلها عليك في لحظهإن شاء يعطيك..... سيعطيك ولو كان بينك وبين عطائه ألف باب وبابإن شاء.... مرّر إليك لطفه من تحت البابوإن شاء.... ساق إليك رزقك على يد عدوك!!فالرزق من وقت نفخ الروح مكتوب فلما ذاك الضيق^_^اليقين هو السر.....عندما تدعي وأنتِ متيقنه في عمق نفسك بأن الله يستجيب لك....وعندما تتفاءلي وأنتِ متيقنه من حصول ماتريدي.....تحدث بأمر الله معجزات لاتصدقيهالا تظني بأن تلك اليدين التي رفعتيهما إليه، سيردها الله خائبهحاااشااااااه ربي أن يرد قلباً باليقين ناجاه