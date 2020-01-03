سيفرجها الله وكأنها لم تضيق عليك يوما ...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,436
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضعي نصب عينيك هذه المقولة ولا تنسيها أبداً :
*الله يبتلي ليهذب لا ليعذب*
إن أصابك بلاء ما فلا تحسبن أن الله لا يحبك ويريد أن يعاقبك، حاشا وكلا سبحانه يبتلينا ليطهرنا، يبتلينا ليعلمنا الصبر
يبتلينا لحكمة يعلمها هو
يبتلينا ليرجعنا إليه بعدما إبتعدنا وجرفتنا أمواج هذه الحياة
أحيانا نحتاج إلى صفعة لتوقضنا من سباتنا
وهذه الإبتلاءات ماهي إلا صفعة لقلوبنا لتنقذها من الهلاك وتذكرها بحقيقة الدنيا
#الله_يبتليك_لأنه_يحبك
#

الله يملك الأبواب كلها
كبيرها وصغيرها، بعيدها وقريبها، عسيرها ويسيرها.....
إن شاء...... فتح كل أبوابه لك في لحظه
وإن شاء..... أغلقها كلها عليك في لحظه
إن شاء يعطيك..... سيعطيك ولو كان بينك وبين عطائه ألف باب وباب
إن شاء.... مرّر إليك لطفه من تحت الباب
وإن شاء.... ساق إليك رزقك على يد عدوك!!
فالرزق من وقت نفخ الروح مكتوب فلما ذاك الضيق⁉^_^
اليقين هو السر.....
عندما تدعي وأنتِ متيقنه في عمق نفسك بأن الله يستجيب لك....
وعندما تتفاءلي وأنتِ متيقنه من حصول ماتريدي.....
تحدث بأمر الله معجزات لاتصدقيها
لا تظني بأن تلك اليدين التي رفعتيهما إليه، سيردها الله خائبه
حاااشااااااه ربي أن يرد قلباً باليقين ناجاه
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,436
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
رسالة_الله_لك
عش مع الله
أأنت في أشد حالات التعب !
الألم ! اليأس ! البلاء! المرض!
الله لطيف ..الله لطيف !
كم مرّة أنجاك ؟ وكم مرة أعطاك؟
هو إن أخذ منك شيئا تحبه سيعطيك أفضل منه......
هو إن صرف عنك شيئا كنت شديد الحب له سيعطيك خيرًا منه.....
سيصلك لطفه في (عمق )ألمك، في منعطفات حياتك المتعسرة لن تسقط في هاوية اليأس، وأنت صبح ومساء تنادي رب لطيف كريم
من استشعر لطف الله في أمره كله خف عليه المصاب وهان على كاهله ثقل التعب
فالله لن يتركك تعاني بدون أن يرسل لك من أو ما يخفف عليك.....
حسبك من المصائب التي تقع عليك أن خلفها لطف رباني وسيهب لك أجورا مدخرة إن صبرت وعطايا عاجلة قد لا تكون فقط ظاهرة بل ربما عطايا ( في القلب ) من إيمان وتقوى وقرب منه
لطف الله عظيم فأبشر ولا تبتأس
 
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