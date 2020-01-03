سيفرجها الله وكأنها لم تضيق عليك يوما ...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ضعي نصب عينيك هذه المقولة ولا تنسيها أبداً :
*الله يبتلي ليهذب لا ليعذب*
إن أصابك بلاء ما فلا تحسبن أن الله لا يحبك ويريد أن يعاقبك، حاشا وكلا سبحانه يبتلينا ليطهرنا، يبتلينا ليعلمنا الصبر
يبتلينا لحكمة يعلمها هو
يبتلينا ليرجعنا إليه بعدما إبتعدنا وجرفتنا أمواج هذه الحياة
أحيانا نحتاج إلى صفعة لتوقضنا من سباتنا
وهذه الإبتلاءات ماهي إلا صفعة لقلوبنا لتنقذها من الهلاك وتذكرها بحقيقة الدنيا
#الله_يبتليك_لأنه_يحبك
#
الله يملك الأبواب كلها
كبيرها وصغيرها، بعيدها وقريبها، عسيرها ويسيرها.....
إن شاء...... فتح كل أبوابه لك في لحظه
وإن شاء..... أغلقها كلها عليك في لحظه
إن شاء يعطيك..... سيعطيك ولو كان بينك وبين عطائه ألف باب وباب
إن شاء.... مرّر إليك لطفه من تحت الباب
وإن شاء.... ساق إليك رزقك على يد عدوك!!
فالرزق من وقت نفخ الروح مكتوب فلما ذاك الضيق^_^
اليقين هو السر.....
عندما تدعي وأنتِ متيقنه في عمق نفسك بأن الله يستجيب لك....
وعندما تتفاءلي وأنتِ متيقنه من حصول ماتريدي.....
تحدث بأمر الله معجزات لاتصدقيها
لا تظني بأن تلك اليدين التي رفعتيهما إليه، سيردها الله خائبه
حاااشااااااه ربي أن يرد قلباً باليقين ناجاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ضعي نصب عينيك هذه المقولة ولا تنسيها أبداً :
*الله يبتلي ليهذب لا ليعذب*
إن أصابك بلاء ما فلا تحسبن أن الله لا يحبك ويريد أن يعاقبك، حاشا وكلا سبحانه يبتلينا ليطهرنا، يبتلينا ليعلمنا الصبر
يبتلينا لحكمة يعلمها هو
يبتلينا ليرجعنا إليه بعدما إبتعدنا وجرفتنا أمواج هذه الحياة
أحيانا نحتاج إلى صفعة لتوقضنا من سباتنا
وهذه الإبتلاءات ماهي إلا صفعة لقلوبنا لتنقذها من الهلاك وتذكرها بحقيقة الدنيا
#الله_يبتليك_لأنه_يحبك
#
الله يملك الأبواب كلها
كبيرها وصغيرها، بعيدها وقريبها، عسيرها ويسيرها.....
إن شاء...... فتح كل أبوابه لك في لحظه
وإن شاء..... أغلقها كلها عليك في لحظه
إن شاء يعطيك..... سيعطيك ولو كان بينك وبين عطائه ألف باب وباب
إن شاء.... مرّر إليك لطفه من تحت الباب
وإن شاء.... ساق إليك رزقك على يد عدوك!!
فالرزق من وقت نفخ الروح مكتوب فلما ذاك الضيق^_^
اليقين هو السر.....
عندما تدعي وأنتِ متيقنه في عمق نفسك بأن الله يستجيب لك....
وعندما تتفاءلي وأنتِ متيقنه من حصول ماتريدي.....
تحدث بأمر الله معجزات لاتصدقيها
لا تظني بأن تلك اليدين التي رفعتيهما إليه، سيردها الله خائبه
حاااشااااااه ربي أن يرد قلباً باليقين ناجاه