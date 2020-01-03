لأنك_ غالية ...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,440
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنتِ لؤلؤة مُصانه في محارتها
#لأنك_غالية أمرك الله بغض بصرك..... حتى لا يُفتَن قلبك
#لأنك_غالية حرم الله على الرجال مصافحتك و لمس يديك .. ولو بضع ثواني..
#لأنك_غالية حرم عليهم الإيقاع بقلبك في قفص حبهم بدون عقد يشهده الأهل و الجيران ..
#لأنك_غالية أمرك الله و رسوله بالحجاب الشرعي لحمايتك من أعين العامة ..
#لأنك_غالية أمرك الله و رسوله ﷺ بعدم إظهار زينتك إلا لزوجك و محارمك..
#فقط_لأنك_غالية
موعظـــــة للنســـــاء
قَــالَ الشّــيخ ﻋﺒـﺪُ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺒﺪﺭ حفظه الله:
《 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ إﻥ ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻊ آﺩﺍﺏ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﺎﺷﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﻭﻋﻴﺶ ﺍلأﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻨﺒﻼ‌ﺀ ..
⇦ ﻭإﻥ فتنت ﻭﻣﻀﺖ ﻣﻊ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻠﻜﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﻟﻬﻼ‌ﻙ ﻏﻴﺮﻫﺎ ..
↫ ﻭﻟﺘﺘﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ ﻳﻮﻣًـﺎ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻳﺎﻡ ﺳﺘﻐﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺑﺠﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻭﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﺘﻨﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺳﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ:
تُدرج ﻓﻲ ﺣﻔﺮﺓ
ﻭيُهال ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ
ﻭتأﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻭﻧﻘﻬﺎ ﻭﺟﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻔﺮﺓ ﺭﻫﻴﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻗــﻴﺪ ﻣﺎﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎة
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﻋﻤﺮﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺛﻢ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ!
ﻓﻠﺘﺘﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭلتعد ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ عدّﺗﻪ ! 》
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[(ﻣﻮﻋﻈــﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ (39
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,440
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
الجوهرة المكنونة للدرة المصونة
خير النساء البرة التقية
ذات الصلاح العفّة الحيية
قد حافظت على الصلاة الخمس
وكل ما فيه زكاة النفس
تتلو كتاب ربها لا تهجره
ذاكرة لربها تستغفره
 
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