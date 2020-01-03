بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنتِ لؤلؤة مُصانه في محارتها

#لأنك_غالية أمرك الله بغض بصرك..... حتى لا يُفتَن قلبك

#لأنك_غالية حرم الله على الرجال مصافحتك و لمس يديك .. ولو بضع ثواني..

#لأنك_غالية حرم عليهم الإيقاع بقلبك في قفص حبهم بدون عقد يشهده الأهل و الجيران ..

#لأنك_غالية أمرك الله و رسوله بالحجاب الشرعي لحمايتك من أعين العامة ..

#لأنك_غالية أمرك الله و رسوله ﷺ بعدم إظهار زينتك إلا لزوجك و محارمك..

#فقط_لأنك_غالية

موعظـــــة للنســـــاء

قَــالَ الشّــيخ ﻋﺒـﺪُ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺒﺪﺭ حفظه الله:

《 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ إﻥ ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻊ آﺩﺍﺏ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﺎﺷﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﻭﻋﻴﺶ ﺍلأﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻨﺒﻼ‌ﺀ ..

⇦ ﻭإﻥ فتنت ﻭﻣﻀﺖ ﻣﻊ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻠﻜﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﻟﻬﻼ‌ﻙ ﻏﻴﺮﻫﺎ ..

↫ ﻭﻟﺘﺘﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ ﻳﻮﻣًـﺎ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻳﺎﻡ ﺳﺘﻐﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺑﺠﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻭﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﺘﻨﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺳﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ:

تُدرج ﻓﻲ ﺣﻔﺮﺓ

ﻭيُهال ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ

ﻭتأﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ

ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻭﻧﻘﻬﺎ ﻭﺟﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻔﺮﺓ ﺭﻫﻴﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻗــﻴﺪ ﻣﺎﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎة

ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﻋﻤﺮﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺛﻢ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ!

ﻓﻠﺘﺘﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭلتعد ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ عدّﺗﻪ ! 》

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[(ﻣﻮﻋﻈــﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ (39