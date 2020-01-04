صور جزيرة صغيرة رائعة بكل الفصول السنة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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يتمتع الفوتوغرافي جاني يلينامبا بثروة كبيرة للعيش في واحدة من أكثر المناطق السياحية

في العالم - لابلاند الفنلندية. ويستفيد بشكل كامل من محيطه ، حيث يلتقط صور الأضواء الشمالية

الملوّنة وكل الجمال الذي يتجسّد في كل نواحيها.

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الخريف

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الربيع

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الصيف

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الشتاء



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بعض الصور الأخرى للجزيرة على مدار العام.