صور جزيرة صغيرة رائعة بكل الفصول السنة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,643
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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يتمتع الفوتوغرافي جاني يلينامبا بثروة كبيرة للعيش في واحدة من أكثر المناطق السياحية
في العالم - لابلاند الفنلندية. ويستفيد بشكل كامل من محيطه ، حيث يلتقط صور الأضواء الشمالية
الملوّنة وكل الجمال الذي يتجسّد في كل نواحيها.

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الخريف
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الربيع
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الصيف
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الشتاء
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بعض الصور الأخرى للجزيرة على مدار العام.

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في أمان الله
 
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