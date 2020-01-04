صور جزيرة صغيرة رائعة بكل الفصول السنة

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,643
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
*******************
****
يتمتع الفوتوغرافي جاني يلينامبا بثروة كبيرة للعيش في واحدة من أكثر المناطق السياحية
في العالم - لابلاند الفنلندية. ويستفيد بشكل كامل من محيطه ، حيث يلتقط صور الأضواء الشمالية
الملوّنة وكل الجمال الذي يتجسّد في كل نواحيها.
**********************
الخريف
******
الربيع
******
الصيف
*****
الشتاء
******************************************************************
بعض الصور الأخرى للجزيرة على مدار العام.
***************************
****
في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
*******************
****
يتمتع الفوتوغرافي جاني يلينامبا بثروة كبيرة للعيش في واحدة من أكثر المناطق السياحية
في العالم - لابلاند الفنلندية. ويستفيد بشكل كامل من محيطه ، حيث يلتقط صور الأضواء الشمالية
الملوّنة وكل الجمال الذي يتجسّد في كل نواحيها.
**********************
الخريف
******
الربيع
******
الصيف
*****
الشتاء
******************************************************************
بعض الصور الأخرى للجزيرة على مدار العام.
***************************
****
في أمان الله