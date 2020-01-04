السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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النَفْس الأمّارة بالسُّوء





عندما نعصي المولى تبارك وتعالى نقول بأن" الشيطان أغوانا أو وسوس لنا " ...!!!

ولكن ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ الذى اغواه ووسوس له؟؟ عندما نعصي المولى تبارك وتعالى نقول بأن" الشيطان أغوانا أو وسوس لنا " ...!!!ولكن ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ الذى اغواه ووسوس له؟؟

ﻣﻦ ﻫﻮ العدو الحقيقى لنا ؟؟؟؟

ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ( ﺍﻟﻨﻔﺲ ) ﻧﻌﻢ ... ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ ، ﻭﺍﻟﻠﻐﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ



ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا )

الآية 14 سورة الإسراء

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )

الآية 17 سورة غافر



ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )

الآية 38 سورة المدثر

و

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى )

الآية 40 سورة النازعات

و

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ )

الآية 14 سورة التكوير



وﻔﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ( ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻷﺧﻴﻪ ﻫﺎﺑﻴﻞ ) ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

الآية 30 سورة المائدة



وقال تعالى فى قصّة سيدنا يوسف ( وَ مَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ )

الآية 53 سورة يوسف



ﻻﺣﻈﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﻭﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻛﻠﻤﺔ ( ﺍﻟﻨﻔﺲ ) ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺲ؟؟؟

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺃﻥ ﺍﻵﻟِﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ...اللات والعزى ﻭﻣﻨﺎﺓ ، ﻭﺳﻮﺍﻉ ، وود ، ﻭﻳﻐﻮﺙ ،

ﻭﻳﻌﻮﻕ ، ﻭﻧﺴﺮﻯ .... ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﻫﺪﻣﺖ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺇﻟـﻪ ﻣﺰﻳﻒ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳُﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون ﺍﻟﻠﻪ

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا )

الآية 43 سورة الفرقان



ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻐﻰ ﻟﺸﺮﻉ وﻻ لوازع ﺩﻳﻨﻲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪﻩ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ .



ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮب:

ﺇﻣّﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸّﻴﻄﺎﻥ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻌﻨﻰ ذلك أنّ ﻫﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺲ إذا ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻐﻰ ﻟﺸﺮﻉ وﻻ لوازع ﺩﻳﻨﻲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪﻩ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ .ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮب:ﺇﻣّﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸّﻴﻄﺎﻥ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا )

الآية 76 سورة النساء

ﻭﺇﻣّﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣّﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻮﺀ .

ﻓﺎﻟﺸّﻴﻄﺎﻥ ﺧﻄﺮ ..ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﺧﻄﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ...

ﻟﺬﺍ ﻓﺈن ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸّﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺴﻴﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ عند وقوعك فى المحظور

ويُجمّل المعصية فى نظرك :

لذلك قال سيدنا آدم عليه السلام عندما عصى الله تبارك وتعالى ( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

الآية 23 سورة الأعراف



بالرغم من ان الشيطان هو من وسوس له، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ( فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى

شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَا يَبْلَى )

الآية 120 سورة طه



فنعوذ بالله من شرور انفسنا

الشيخ محمد البنا فنعوذ بالله من شرور انفسناالشيخ محمد البنا