بوابة الزمن ........الانطلاق بعد قليل

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,797
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


من منكم شاهد سلسلة بوابة الزمن

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الفتاة التي تسافر عبر الزمن وكم كنت أحب هذا المسلسل والسوار بيجي وآلة الزمن كانت أيام الصدق حيث نصدق كل ما نراه ونحبه كانت هاتهوالمسلسلات تنقل رسائل عن الشر ومحاربته ومن هنا أظن بدأت بوادر ظهور الأنرنت

الآن إعتبروني أنا نادين وأجعلكم تسافرون عبر الزمن لكز بشروط


العودة إلى الماضي وفي زمن محدد ودعونا نعيش معكم ماضيكم بحلوه ومره ومن يريد السفر الى المستقبل عليه فقط السفر عبر الحلم بمعنى تمنى أن ترى نفسك فال 2040 مثلا وطبعا إن شاء الله وقدر لنا أن نعيش لذاك الوقت

أحلامكم. ....ماضيكم ....هل ما حلمتم به يوما فعلا سافرتم في زمنكم ووصلتم إليه أو لا ولربمة أفضل مما توقعتم


من خسرتم في رحلتكم ....لابأس بقليل من الحنين لموتانا رحمهم الله


لابأس برحلة إشتياق لحب فارقناه فالحب موجود شئنا أم أبينا




آلة الزمن معي......
فلننطلق وأهلا بأول الركاب




 
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