أناشيد في الذاكرة(موضوع متجدد)

خووخه
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 14 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 1,368
- النقاط
- 371
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
للأناشيد مساحة كبيرة من اهتماماتي السمعية
ومنذ زمن الأشرطة وأنا أتلهّف على سماع كل جديد
بعض الأناشيد تبقى في الذاكرة مهما مرّ عليها الزمن
وتتعاقب الأجيال على سماعها
وتبقى رمزا لمرحلة مرّت بحلوها ومرها
واليوم ومع انتشار النت باتت الأناشيد المرئية مُتاحة للجميع
إلا بعض الأناشيد التي يصعب الحصول عليها مرئية وبقيت حبيسة أشرطتها
....
أردت فتح هذا الموضوع لأضع كل ما يُعجبني من أناشيد
وسيكون الموضوع متجددا من بعد إذن الإدارة الكريمة
أرجو أن تستمتعوا بما اخترته لكم
....
ملحوظة:
الموضوع متاح للجميع
ولكن بشرط عدم وضع الموسيقى
كيلا تبقى سيئات جارية علينا بعد رحيلنا من الدنيا
يُتبــــــــــــــــــع
.
.
.
.
آخر تعديل: