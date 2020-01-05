أناشيد في الذاكرة(موضوع متجدد)

خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,368
النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى

للأناشيد مساحة كبيرة من اهتماماتي السمعية
ومنذ زمن الأشرطة وأنا أتلهّف على سماع كل جديد
بعض الأناشيد تبقى في الذاكرة مهما مرّ عليها الزمن
وتتعاقب الأجيال على سماعها
وتبقى رمزا لمرحلة مرّت بحلوها ومرها
واليوم ومع انتشار النت باتت الأناشيد المرئية مُتاحة للجميع
إلا بعض الأناشيد التي يصعب الحصول عليها مرئية وبقيت حبيسة أشرطتها:cry:
....
أردت فتح هذا الموضوع لأضع كل ما يُعجبني من أناشيد
وسيكون الموضوع متجددا من بعد إذن الإدارة الكريمة
أرجو أن تستمتعوا بما اخترته لكم
....
ملحوظة:
الموضوع متاح للجميع
ولكن بشرط عدم وضع الموسيقى
كيلا تبقى سيئات جارية علينا بعد رحيلنا من الدنيا

يُتبــــــــــــــــــع
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آخر تعديل:
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,368
النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
من الأناشيد الجديدة هذا النشيد للطفل مؤمن الجناني
اسم النشيد:
قمر سيدنا النبي
والنشيد سبق وأن أنشده كثير من المنشدين
ولكنه أعجبني بصوته الجميل
اخترته لكم بدون إيقاع كيلا نأثم بسماع الموسيقى
أرجو أن ينال إعجابكم خاصة وأنه يتحدّث عن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام:


 
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,368
النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
بارك الله فيك على فتح الموضوع الرائع
مشكورة وننتظر مساهماتك القيّمة
(y) (y) (y)
إضغط للتوسيع...
حيّاك الله أخي الكريم @البشير البشير
وبارك في عمرك
بل الشكر لك على مرورك الجميل
....
نسيت أن أقول إن الموضوع متاح للجميع
....
تقديري وامتناني
 
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