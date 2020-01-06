مس قلبي شوق ،، مشاركتي الرمزية في مسابقة متميزون ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحببت أن أشارككم صفحة من مذكراتي الشخصية والخاصة ،،

أرجو أن تكون مناسبة لموضوع المسابقة ..

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مس قلبي شوق لملامحك ،

هوى الشوق بقلبي في مكان بعيد !

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ما زالت بحلقي كلمات باكيات ،

و مازالت يداي ترتعشان ،،

شوقا للمس كفيك ,,

لست أعي رحيلا دون وداع !

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على عتبات بابي .. طال الانتظار ،,,

طويت بمقلتي تلك الطرقات البعيدة ،،

سرح فكري حيث كنا سنلتقي ..

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قالوا .. رحل ..

ترك لك كلمات ،

وبعض حكايا وذكريات ..

بعضا من همساته حين كان يلفظ آخر أنفاسه ،

كفنوك جسدا ، بروحي والكفن ،،

و مات في عيني أمل ،

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حدث حين قلت ,, محال !

أستقبلت العزاء فيك ،

قيل.. رحم الله روحك .. وألهمك صبرا ..

لم أكن أعلم .. أن يباغتني ألم فراقك !

لم يكن كل ذلك في ،، الحسبان !

لم يخطر ببالي ..

أن أرثيك يوما ،،

أن أبكيك شوقا ،،

أن أتذكرك وجعا ،،

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سئمت ابتساماتي الزائفة ,,

سئمت التظاهر ، أنني بخير ..

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أشتاقك رغم يقيني بأن لا لقاء !

أشتاقك رغم اللوم والعذل ،

أشتاقك رغم إقامتك في عالم آخر ،

أشتاقك رغم سنين مضت ..

كذبوا حين قالوا ..

الزمن سيداوي جراحك ..

حين قالوا .. سيمر .. حزنك !

لم يمر أي شيء ..

مازلت هناك حيث تركتني ,, أنتظر ,,

مازال قلبي مكفن بين جوانحي !

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أشتاق لميت ،، بداخلي حي !

لله أمر قلبي ، وشوقي ..

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يا من توسدت الثرى ،،

رحمات من الله تغشاك

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