مس قلبي شوق ،، مشاركتي الرمزية في مسابقة متميزون ..

Autumn leaves
:: مشرفة ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
- إنضم
- 19 جوان 2011
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أشارككم صفحة من مذكراتي الشخصية والخاصة ،،
أرجو أن تكون مناسبة لموضوع المسابقة ..
...
مس قلبي شوق لملامحك ،
هوى الشوق بقلبي في مكان بعيد !
...
ما زالت بحلقي كلمات باكيات ،
و مازالت يداي ترتعشان ،،
شوقا للمس كفيك ,,
لست أعي رحيلا دون وداع !
...
على عتبات بابي .. طال الانتظار ،,,
طويت بمقلتي تلك الطرقات البعيدة ،،
سرح فكري حيث كنا سنلتقي ..
....
قالوا .. رحل ..
ترك لك كلمات ،
وبعض حكايا وذكريات ..
بعضا من همساته حين كان يلفظ آخر أنفاسه ،
كفنوك جسدا ، بروحي والكفن ،،
و مات في عيني أمل ،
....
حدث حين قلت ,, محال !
أستقبلت العزاء فيك ،
قيل.. رحم الله روحك .. وألهمك صبرا ..
لم أكن أعلم .. أن يباغتني ألم فراقك !
لم يكن كل ذلك في ،، الحسبان !
لم يخطر ببالي ..
أن أرثيك يوما ،،
أن أبكيك شوقا ،،
أن أتذكرك وجعا ،،
....
سئمت ابتساماتي الزائفة ,,
سئمت التظاهر ، أنني بخير ..
...
أشتاقك رغم يقيني بأن لا لقاء !
أشتاقك رغم اللوم والعذل ،
أشتاقك رغم إقامتك في عالم آخر ،
أشتاقك رغم سنين مضت ..
كذبوا حين قالوا ..
الزمن سيداوي جراحك ..
حين قالوا .. سيمر .. حزنك !
لم يمر أي شيء ..
مازلت هناك حيث تركتني ,, أنتظر ,,
مازال قلبي مكفن بين جوانحي !
...
أشتاق لميت ،، بداخلي حي !
لله أمر قلبي ، وشوقي ..
...
يا من توسدت الثرى ،،
رحمات من الله تغشاك
...
أحببت أن أشارككم صفحة من مذكراتي الشخصية والخاصة ،،
أرجو أن تكون مناسبة لموضوع المسابقة ..
...
مس قلبي شوق لملامحك ،
هوى الشوق بقلبي في مكان بعيد !
...
ما زالت بحلقي كلمات باكيات ،
و مازالت يداي ترتعشان ،،
شوقا للمس كفيك ,,
لست أعي رحيلا دون وداع !
...
على عتبات بابي .. طال الانتظار ،,,
طويت بمقلتي تلك الطرقات البعيدة ،،
سرح فكري حيث كنا سنلتقي ..
....
قالوا .. رحل ..
ترك لك كلمات ،
وبعض حكايا وذكريات ..
بعضا من همساته حين كان يلفظ آخر أنفاسه ،
كفنوك جسدا ، بروحي والكفن ،،
و مات في عيني أمل ،
....
حدث حين قلت ,, محال !
أستقبلت العزاء فيك ،
قيل.. رحم الله روحك .. وألهمك صبرا ..
لم أكن أعلم .. أن يباغتني ألم فراقك !
لم يكن كل ذلك في ،، الحسبان !
لم يخطر ببالي ..
أن أرثيك يوما ،،
أن أبكيك شوقا ،،
أن أتذكرك وجعا ،،
....
سئمت ابتساماتي الزائفة ,,
سئمت التظاهر ، أنني بخير ..
...
أشتاقك رغم يقيني بأن لا لقاء !
أشتاقك رغم اللوم والعذل ،
أشتاقك رغم إقامتك في عالم آخر ،
أشتاقك رغم سنين مضت ..
كذبوا حين قالوا ..
الزمن سيداوي جراحك ..
حين قالوا .. سيمر .. حزنك !
لم يمر أي شيء ..
مازلت هناك حيث تركتني ,, أنتظر ,,
مازال قلبي مكفن بين جوانحي !
...
أشتاق لميت ،، بداخلي حي !
لله أمر قلبي ، وشوقي ..
...
يا من توسدت الثرى ،،
رحمات من الله تغشاك
...