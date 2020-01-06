معنى اسم الزرافة

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 571
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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إنّ العرب سَمَّت الزرافة بهذا الاسم لاجتماع
صفات كثيرة من الحيوانات، ففيها عُنق الجمل
وجِلد النّمر وقَرن الظّبي وأسنان البقر ورأس الإبل!
والزرافة تعني: الجماعة
العربية المعاصرة - أحمد مختار عمر وآخرون
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****
في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=*
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***
إنّ العرب سَمَّت الزرافة بهذا الاسم لاجتماع
صفات كثيرة من الحيوانات، ففيها عُنق الجمل
وجِلد النّمر وقَرن الظّبي وأسنان البقر ورأس الإبل!
والزرافة تعني: الجماعة
العربية المعاصرة - أحمد مختار عمر وآخرون
********************************
****
في أمان الله