معنى اسم الزرافة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,680
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*=*=*

6593254.png
***********************
***
إنّ العرب سَمَّت الزرافة بهذا الاسم لاجتماع
صفات كثيرة من الحيوانات، ففيها عُنق الجمل
وجِلد النّمر وقَرن الظّبي وأسنان البقر ورأس الإبل!

والزرافة تعني: الجماعة

العربية المعاصرة - أحمد مختار عمر وآخرون

727.jpg

********************************
****
في أمان الله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,471
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبحان الله
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top