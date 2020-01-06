كلمات فيها تفاؤل ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعضنا يريد، أو يسأل الله أن يذهب عنه هما، أو أي شئ، لكن سريعا مايمل، وأقول هنا عجبا!

ثق بأن الله استجاب لك من أول دعوة لكن ما أراد التأخير إلا لخير هو يعلمه سبحانه، وأنت تجهله سأسألك سؤال :هل جربت بأن تلزم بابه ام انت تتمتم ب

"يارب"

على عجل ؟

الله أعظم من أن يرد احدا أتى إليه وناداه، لكن اسمعه صوتك، صوت قلبك وهو يقول

"يا الله"

!قلها بيقين، قلها وقد غشي حسن الظن به سبحانه، فؤادك، وأبشر لكن إياك بأن تهرب بعيدا عن بابه بعدما يعطيك حاجتك، إياك أن يناديك الشيطان فتستجيب، بل ارفع صوتك وقل

"الله ،الله"