صلاة الضحى ...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لله درك حين تركعُ في الضحى
والقلب من كدر الصّوارف قد صحا
إن النبيّ الـمُصطفى وصى بها
وأتمها زمنـاً إذا اشتد الضُّحى*
- سُنة الضحى صلاة الأوابين
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سنة الضحى :
تبدا من طلوع الشمس تقريبا بعد صلاة الفجر بربع ساعه
وينتهي وقتها تقريباً قبل آذان الظهر بربع ساعه او اكثر،
اقلها ركعتين واكثرها ثمان .
وإذا صلاها أكثر من ركعتين، فالأفضل له أن يسلم من كل ركعتين،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". رواه أحمد وأصحاب السنن.
لا تفرط ب #صلاة_الضحى
دقائق من السعادة ، والصدقات الغزيرة ،
صلاة الأوابين فَ كُن سباقاً لربك ، أوابا
 
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