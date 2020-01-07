عندما يرقص الرجال

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبتي
حياكم الله و بياكم
عندما نرجع الى الزمن الفائت ليس الغابر منه بل الى القرن الفائت فقط
ابان الثورة و التحريرية نجد رجالا و شبابا رغم الجهل الممنهج من طرف الاستعمار
و سياسة طمس الهوية الاسلامية و العربية شبابا سجلوا اسماءهم بأحرف من ذهب
رجالا في ريعان و ربيع العمر جعلوا الفرنسيين يحتارون في جيناتهم
شباب في عمر 15 سنة حملوا السلاح و قادوا كتائب و فرق عسكرية
و خططوا فحيروا العدو في التكتيك الحربي
و منهم من حكموا عليه بالاعدام فما هانوا و ما ركعوا
و ثبتوا و عند المقصلة ابتسموا و استشهدوا
و منهم من وجد انواع العذاب بتقطيع لحومهم فما صرخوا
و ما تراجعوا و لم تسل لهم دموعا و لم تذرف
تركوا امهاتهم و بيوتهم و لبوا نداء الجهاد و لم يترددوا
و ما تراجعوا برهة و كبرت عزائمهم و زادت
حتى طردوا المستعمر من ارضهم الطاهرة
هؤلاء شباب في الاعمار ما بين 15 و 20 سنة
لم يدرسوا في المعاهد و لا في الجامعات و بالجهل نعتوا
اما الذي في الصورة درس و تعلم و تنور
و ادعى جمعه للعلوم المادية و المعنوية
فكل معاركه مع شعره كيف يصبغه
و غزواته في الفايسبوك لم تترك شبرا من ارض الوغى
لا يقدر على المبيت بعيد عن حضن الماما فقلبه الضعيف لا يحتمل
دموعه تنهمر لأن العشيقة لم ترسل له جاما على منشوره
سلاحه لسانه الطويل مسلطا
و صلاته بذيء من الكلام يسمعه بلا حرج
دعواته سبب للإلاه للأمهات جدا و هزلا
لك الله يا ايها الوطن العربي
فتحرير القدس اصبح اغنية قااادمون ترددها قناة طيور الجنة
حياكم الله و بياكم
عندما نرجع الى الزمن الفائت ليس الغابر منه بل الى القرن الفائت فقط
ابان الثورة و التحريرية نجد رجالا و شبابا رغم الجهل الممنهج من طرف الاستعمار
و سياسة طمس الهوية الاسلامية و العربية شبابا سجلوا اسماءهم بأحرف من ذهب
رجالا في ريعان و ربيع العمر جعلوا الفرنسيين يحتارون في جيناتهم
شباب في عمر 15 سنة حملوا السلاح و قادوا كتائب و فرق عسكرية
و خططوا فحيروا العدو في التكتيك الحربي
و منهم من حكموا عليه بالاعدام فما هانوا و ما ركعوا
و ثبتوا و عند المقصلة ابتسموا و استشهدوا
و منهم من وجد انواع العذاب بتقطيع لحومهم فما صرخوا
و ما تراجعوا و لم تسل لهم دموعا و لم تذرف
تركوا امهاتهم و بيوتهم و لبوا نداء الجهاد و لم يترددوا
و ما تراجعوا برهة و كبرت عزائمهم و زادت
حتى طردوا المستعمر من ارضهم الطاهرة
هؤلاء شباب في الاعمار ما بين 15 و 20 سنة
لم يدرسوا في المعاهد و لا في الجامعات و بالجهل نعتوا
اما الذي في الصورة درس و تعلم و تنور
و ادعى جمعه للعلوم المادية و المعنوية
فكل معاركه مع شعره كيف يصبغه
و غزواته في الفايسبوك لم تترك شبرا من ارض الوغى
لا يقدر على المبيت بعيد عن حضن الماما فقلبه الضعيف لا يحتمل
دموعه تنهمر لأن العشيقة لم ترسل له جاما على منشوره
سلاحه لسانه الطويل مسلطا
و صلاته بذيء من الكلام يسمعه بلا حرج
دعواته سبب للإلاه للأمهات جدا و هزلا
لك الله يا ايها الوطن العربي
فتحرير القدس اصبح اغنية قااادمون ترددها قناة طيور الجنة