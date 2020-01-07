عيادة متعددة الإختصاصات ....الإفتتاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء القسم الكرام أهلا بكم عندنا

أعزائي الكرام عزيزاتي العضوات يتم اليوم إفتتاح عيادة اللمة المتعددة الإختصاصات تبارك الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله عندنا قدرات طبية كبيرة وتخصصات كبيرة

وكما عندنا شريحة مهم من المرضى

مرضى ماديا ....نفسيا ....شعوريا .....مرضى بغيرهم .....مرضى بوسواس قهري وحتمي



من مريض من حماته ومن هي مريضة بها



من هو مريض بالقلب والشريين

من تحتاج لأخصائية تغذية ويا سلام على الرشاقة ....نحن بالخدمة .....استغربتم موضوعي هلمو أيها الجمع الكريم أعرفكم على الطقم الطبي .....لحظة لالا غيرت فكرتي



طاقي العضو الذي تراه طبيب وفي أي تخصص

والمريض يحرج الطبيب ونرى ان كان فعلا متمكن في تخصصه أم أخطأتم في تقديركم



دعوني أعطيكم مثلا .....

أنا أستدعي الأخ