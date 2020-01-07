عيادة متعددة الإختصاصات ....الإفتتاح

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 8,805
- النقاط
- 1,951
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء القسم الكرام أهلا بكم عندنا
أعزائي الكرام عزيزاتي العضوات يتم اليوم إفتتاح عيادة اللمة المتعددة الإختصاصات تبارك الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله عندنا قدرات طبية كبيرة وتخصصات كبيرة
وكما عندنا شريحة مهم من المرضى
مرضى ماديا ....نفسيا ....شعوريا .....مرضى بغيرهم .....مرضى بوسواس قهري وحتمي
من مريض من حماته ومن هي مريضة بها
من هو مريض بالقلب والشريين
من تحتاج لأخصائية تغذية ويا سلام على الرشاقة ....نحن بالخدمة .....استغربتم موضوعي هلمو أيها الجمع الكريم أعرفكم على الطقم الطبي .....لحظة لالا غيرت فكرتي
طاقي العضو الذي تراه طبيب وفي أي تخصص
والمريض يحرج الطبيب ونرى ان كان فعلا متمكن في تخصصه أم أخطأتم في تقديركم
دعوني أعطيكم مثلا .....
أنا أستدعي الأخ
@الامين محمد .....هذا طبيب المعدة ومشتقاتها......طبيب أكول درجة أولى الأخضر واليابس لديه شعار
انا ناكل إذا مرضت يروح النص ويبقى النص مع أنه مرض وما راح لا نص لا والو زاد الضعف ........من تظنونه مريض يحتاج للأخ محمد
الأخت @زاد الرحيل .....الأمومة والطفولة ...طبيبة الطفولة درجة تحت الصفر بمعنى حنينة وقت لزوم وبشماق يأتي كالصاروخ ويضرب فالباب وقت اللازم .....من ترونه مشاغب اللمة لنعالجه عند الأخت زاد الرحيل
الطبيب @sami44 .....طبيب تشققات ..ترميم وبناء العقول ....ايضا دهن كل الأرضيات الباطنية والخارجية .....من زلزلت الحياة منزله أو عضويته ...طبيبنا ماحصل على شهادة ترميم وبناء ودهن النفسيات من جامعة اللمة والحمد لله .....من ترونه يدور فالأقسام ويطلب إسعافات أولية ....طاقيه وما تحشمش
طبيب هادئ بنظارات كبيرة الحجم وبدلة قوس قزح عرفتموه انه الرائع البروفيسور @البشير البشير .....اذا دخلتم مكتبه اذا كان جالس على اليمين كلموه على اليسار لانه يرى الضعف والدليل إسمه مثنى
مختص في علم ماوراء البحار حانيات والجن بمعنى ....اللي راهي مشوكيا من فراق وكذا وحسني نقولها بلا خسارة لانجات والدموع ....زيارة للاخ البشير البشير أس 2 .....اسم باباك تنسايه مش مجرد حب وراح الطريق اللي تودي ههههه
هلم يا جماعة طاقونا المرضى وطاقونا أطباء اخرين وخلونا نخدمو على رواحنا
تفضلو
أعضاء القسم الكرام أهلا بكم عندنا
أعزائي الكرام عزيزاتي العضوات يتم اليوم إفتتاح عيادة اللمة المتعددة الإختصاصات تبارك الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله عندنا قدرات طبية كبيرة وتخصصات كبيرة
وكما عندنا شريحة مهم من المرضى
مرضى ماديا ....نفسيا ....شعوريا .....مرضى بغيرهم .....مرضى بوسواس قهري وحتمي
من مريض من حماته ومن هي مريضة بها
من هو مريض بالقلب والشريين
من تحتاج لأخصائية تغذية ويا سلام على الرشاقة ....نحن بالخدمة .....استغربتم موضوعي هلمو أيها الجمع الكريم أعرفكم على الطقم الطبي .....لحظة لالا غيرت فكرتي
طاقي العضو الذي تراه طبيب وفي أي تخصص
والمريض يحرج الطبيب ونرى ان كان فعلا متمكن في تخصصه أم أخطأتم في تقديركم
دعوني أعطيكم مثلا .....
أنا أستدعي الأخ
@الامين محمد .....هذا طبيب المعدة ومشتقاتها......طبيب أكول درجة أولى الأخضر واليابس لديه شعار
انا ناكل إذا مرضت يروح النص ويبقى النص مع أنه مرض وما راح لا نص لا والو زاد الضعف ........من تظنونه مريض يحتاج للأخ محمد
الأخت @زاد الرحيل .....الأمومة والطفولة ...طبيبة الطفولة درجة تحت الصفر بمعنى حنينة وقت لزوم وبشماق يأتي كالصاروخ ويضرب فالباب وقت اللازم .....من ترونه مشاغب اللمة لنعالجه عند الأخت زاد الرحيل
الطبيب @sami44 .....طبيب تشققات ..ترميم وبناء العقول ....ايضا دهن كل الأرضيات الباطنية والخارجية .....من زلزلت الحياة منزله أو عضويته ...طبيبنا ماحصل على شهادة ترميم وبناء ودهن النفسيات من جامعة اللمة والحمد لله .....من ترونه يدور فالأقسام ويطلب إسعافات أولية ....طاقيه وما تحشمش
طبيب هادئ بنظارات كبيرة الحجم وبدلة قوس قزح عرفتموه انه الرائع البروفيسور @البشير البشير .....اذا دخلتم مكتبه اذا كان جالس على اليمين كلموه على اليسار لانه يرى الضعف والدليل إسمه مثنى
مختص في علم ماوراء البحار حانيات والجن بمعنى ....اللي راهي مشوكيا من فراق وكذا وحسني نقولها بلا خسارة لانجات والدموع ....زيارة للاخ البشير البشير أس 2 .....اسم باباك تنسايه مش مجرد حب وراح الطريق اللي تودي ههههه
هلم يا جماعة طاقونا المرضى وطاقونا أطباء اخرين وخلونا نخدمو على رواحنا
تفضلو