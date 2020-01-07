نصيحة لي ولكم ...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,497
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
‏بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إجعلوا صحائفكم نقيه طاهره،
تفرحون بها يوم أن تسلمون إياها باليمين
راجعوا ما تنشرون وما تكتبون
نصيحة بسيطة:
{اذا رحت لأي مكآن وفعلت فيه ذنب لاترحل منه الا وأنت فاعل فيه خير لأنو يوم القيامة يشهد لك لا عليك} "
اللهم اجعل جميع اعمالي شاهدة لي لا علي

لا يوجد عقاب فى الأخرة أشد من الحرمان من رؤية الله عز و جل...
شعور لا يوصف...
و لا يوجد نعيم فى الجنة ولا متعة تفوق رؤية الله عز و جل...
عندما تقدم على فعل ّذنب فقط قف للحظات و تذكر انه ممكن بسبب ذلك الذنب تحرم من رؤية الله....
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ....
اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك
 
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