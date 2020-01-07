نصيحة لي ولكم ...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 1,497
- النقاط
- 571
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجعلوا صحائفكم نقيه طاهره،
تفرحون بها يوم أن تسلمون إياها باليمين
راجعوا ما تنشرون وما تكتبون
نصيحة بسيطة:
{اذا رحت لأي مكآن وفعلت فيه ذنب لاترحل منه الا وأنت فاعل فيه خير لأنو يوم القيامة يشهد لك لا عليك} "
اللهم اجعل جميع اعمالي شاهدة لي لا علي
لا يوجد عقاب فى الأخرة أشد من الحرمان من رؤية الله عز و جل...
شعور لا يوصف...
و لا يوجد نعيم فى الجنة ولا متعة تفوق رؤية الله عز و جل...
عندما تقدم على فعل ّذنب فقط قف للحظات و تذكر انه ممكن بسبب ذلك الذنب تحرم من رؤية الله....
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ....
اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجعلوا صحائفكم نقيه طاهره،
تفرحون بها يوم أن تسلمون إياها باليمين
راجعوا ما تنشرون وما تكتبون
نصيحة بسيطة:
{اذا رحت لأي مكآن وفعلت فيه ذنب لاترحل منه الا وأنت فاعل فيه خير لأنو يوم القيامة يشهد لك لا عليك} "
اللهم اجعل جميع اعمالي شاهدة لي لا علي
لا يوجد عقاب فى الأخرة أشد من الحرمان من رؤية الله عز و جل...
شعور لا يوصف...
و لا يوجد نعيم فى الجنة ولا متعة تفوق رؤية الله عز و جل...
عندما تقدم على فعل ّذنب فقط قف للحظات و تذكر انه ممكن بسبب ذلك الذنب تحرم من رؤية الله....
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ....
اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك