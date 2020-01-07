نصيحة لي ولكم ...

‏بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إجعلوا صحائفكم نقيه طاهره،

تفرحون بها يوم أن تسلمون إياها باليمين

راجعوا ما تنشرون وما تكتبون

نصيحة بسيطة:

{اذا رحت لأي مكآن وفعلت فيه ذنب لاترحل منه الا وأنت فاعل فيه خير لأنو يوم القيامة يشهد لك لا عليك} "

اللهم اجعل جميع اعمالي شاهدة لي لا علي



لا يوجد عقاب فى الأخرة أشد من الحرمان من رؤية الله عز و جل...

شعور لا يوصف...

و لا يوجد نعيم فى الجنة ولا متعة تفوق رؤية الله عز و جل...

عندما تقدم على فعل ّذنب فقط قف للحظات و تذكر انه ممكن بسبب ذلك الذنب تحرم من رؤية الله....

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ....

اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك