الرحمة في أبهى صورها.. رجال إنقاذ يقضون 3 ساعات لإنقاذ جرو

الرحمة في قلوب البشر إحساس زرعه الله بداخلنا لنشعر بآلام من حولنا، حتى إن كان حيوانا فهو روح أيضا عليك أن تحنو عليها إذا كانت بحاجة للمساعدة.ونشرت صحيفة " ميترو" مقطع فيديو لرجال الإطفاء في بريطانيا أثناء محاولة دامت ثلاث ساعات لإنقاذ كلب صغير سقط في حفرة عميقة فإضطروا للمكوث ساعات حتى يخرجوه من الحفرة .قام الرجال بإسقاط حبل طويل لحساب كم يبعد الجرو، فقد كان الكلب الصغير عالقا على بعد مترين تحت الأرض في حفرة عميقة سقط فيها.حاول رجال الأمن إخراجه من الحفرة بكل الطرق الممكنة، ونجحوا في إخراجه من الحفرة.