صور منزل فاخر في الغابة الصينية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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هو عبارة عن مشروع فيلا يقع في الغابة الصينية، مصنوعة من الحديد الصلب والخشب

وقد تم تغطية الهياكل الدائرية بأرز أحمر مع طلاء زيت على السطح.

يجمع بين الاسترخاء والترفيه في الهواء الطلق.

حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الخضراء الجميلة المحيطة.

تمّ تصميم الهيكل المعماري الذي يشبه الصحن الفضائي ، حيث تعمل النوافذ الكبيرة الممتدة

من الأرض إلى السقف على زيادة فرصة المشاهدة للأماكن المجاورة.