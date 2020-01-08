Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 39
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
قبل التصريحات و التصعيدات التي حدثت بين امريكا و ايران السوق كان في هبوط بطيء ما ان بدأت تظهر الاخبار حتى بدأت موجة الصعود في سوق النفط و الذهب و تأخر عنهم البيتكوين بمدة قصيرة قبل ان يلحق بالموجة استمر الوضع بلاستمرار لخمسة ايام و اليوم نشاهد تصريح ترامب ان الحرب لاجدوى منها و هانحن نرى الدامب الذي حدث اولها الاسواق و معها سوق الكريبتو و بالخصوص الرائد البيتكوين.
كان هناك مستويات نبهنا عليها قبل ان يصلها البيتكوين ضربها من اخذ ربح الله يزيده و من علق وجب ان يتعلم الدرس لاتغتر بالاخبار حيث انها في اي لحظة يظهر نقيضها. اجني ارباحك اول بأول.
كان هناك مستويات نبهنا عليها قبل ان يصلها البيتكوين ضربها من اخذ ربح الله يزيده و من علق وجب ان يتعلم الدرس لاتغتر بالاخبار حيث انها في اي لحظة يظهر نقيضها. اجني ارباحك اول بأول.