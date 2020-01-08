تصريحات

Ali Mohamed ali

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
39
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قبل التصريحات و التصعيدات التي حدثت بين امريكا و ايران السوق كان في هبوط بطيء ما ان بدأت تظهر الاخبار حتى بدأت موجة الصعود في سوق النفط و الذهب و تأخر عنهم البيتكوين بمدة قصيرة قبل ان يلحق بالموجة استمر الوضع بلاستمرار لخمسة ايام و اليوم نشاهد تصريح ترامب ان الحرب لاجدوى منها و هانحن نرى الدامب الذي حدث اولها الاسواق و معها سوق الكريبتو و بالخصوص الرائد البيتكوين.
كان هناك مستويات نبهنا عليها قبل ان يصلها البيتكوين ضربها من اخذ ربح الله يزيده و من علق وجب ان يتعلم الدرس لاتغتر بالاخبار حيث انها في اي لحظة يظهر نقيضها. اجني ارباحك اول بأول.

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