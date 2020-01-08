إعدام أكثر من 10 آلاف جمل في أستراليا

البشير البشير

البشير البشير

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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السلطات الأسترالية تعلن عن إعدام وقتل أكثر من 10 آلاف جمل في أستراليا، و السبب أنها تشرب الكثير من الماء، خاصة المناطق الجنوب، كما أن الغازات التي تطلقها تساهم في الاحتباس الحراري حيث سيتم إطلاق النار عليها، و حيث إنّها تأتي للمناطق السكنية وتهدّم الأسوار، وتدور حول المنازل وتحاول الوصول إلى المياه من خلال أجهزة تكييف الهواء!
وأضافت أنّها تؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

المصدر: إندبندنت

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لا حول ولا قوة إلّا بالله العظيم
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في أمان الله
 
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