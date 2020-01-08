بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌآكُـُلُـِـِِـِِِـِِـِـوُريآ °2020° { معٍآ لُتحٍقيَق آلُهدِفَ }

Yasmina zahra
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شهادة البكالوريا 2020
تعتبر شهادة البكالوريا أهم شهادة في مسيرة الطالب الدراسية ، حيث أنها تأتي تتويجًا للنجاح في مرحلة الثانوية من أجل الدخول للجامعة ، لهذا فهي العامل الأساسي لتحديد التخصص الذي يتم دراسته في الجامعة و بالتالي فهي الخطوة الأولى في إكمال مسيرتك الجامعية.
و إذا أراد الطالب دراسة أفضل التخصصات الجامعية لتكريس طموحاته المستقبلية وجب عليهالتحضير لهذه الشهادة تحضيرا جيدا من كل النواحي
ومن خلال هذا الموضوع والذي سيكون ملتقى لطلاب السنة الثالثة
يمكننا تبادل المعلومات وملخصات الدروس وحوليات البكالوريا السابقة وغيرها
ولكل من لديه استفسار او اشكالية سنعمد جميعا لحلها
معا لتحقيق الهدف والنجاح والتفوق باذن الله
صاحبة فكرة الموضوع
@Madjda
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