بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌآكُـُلُـِـِِـِِِـِِـِـوُريآ °2020° { معٍآ لُتحٍقيَق آلُهدِفَ }

شهادة البكالوريا 2020تعتبر شهادة البكالوريا أهم شهادة في مسيرة الطالب الدراسية ، حيث أنها تأتي تتويجًا للنجاح في مرحلة الثانوية من أجل الدخول للجامعة ، لهذا فهي العامل الأساسي لتحديد التخصص الذي يتم دراسته في الجامعة و بالتالي فهي الخطوة الأولى في إكمال مسيرتك الجامعية.و إذا أراد الطالب دراسة أفضل التخصصات الجامعية لتكريس طموحاته المستقبلية وجب عليهالتحضير لهذه الشهادة تحضيرا جيدا من كل النواحيومن خلال هذا الموضوع والذي سيكون ملتقى لطلاب السنة الثالثةيمكننا تبادل المعلومات وملخصات الدروس وحوليات البكالوريا السابقة وغيرهاولكل من لديه استفسار او اشكالية سنعمد جميعا لحلهامعا لتحقيق الهدف والنجاح والتفوق باذن اللهصاحبة فكرة الموضوع