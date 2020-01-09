لأول مرة مسمن من مطبخ خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههذي المرة تحديت نفسي بفضل دعم صديقاتي ودرتلكم المسمن لأول مرة ههههه طبعا مع اضافة بعض لمساتي الخاصة.المكوناتكمية فرينة مخلطة مع السميد الرقيق تقريبا كيلو المهم نوعية جيدة+ ملعقة ممسوحة ملح + ملعقة عسل+ 2 ملاعق زيت +ماء دافئطريقة التحضيرنخلط المقادير الجافة مع بعض ونبسس بملعقتي الزيت ثم نضيف العسل و الماء الدافىء ونقوم بالعجن وندلك العجين بشكل جيد معي حتى نتحصل على عجينة طرية نضعها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح كفاية لنتائج افضل . نشكل كريات صغيرة ،نبسطها وندهنها بخليط الزيت و الزبدة مليح و نقوم بطي العجينة حسب المتعارف ثم نفتحها و نقوم بطهيها مع التقليب ووضع الزيت على الطرفينهههه يعني بالمختصر المفيدشهية طبية