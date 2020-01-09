لأول مرة مسمن من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,890
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذي المرة تحديت نفسي بفضل دعم صديقاتي ودرتلكم المسمن لأول مرة ههههه طبعا مع اضافة بعض لمساتي الخاصة.
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المكونات
كمية فرينة مخلطة مع السميد الرقيق تقريبا كيلو المهم نوعية جيدة+ ملعقة ممسوحة ملح + ملعقة عسل+ 2 ملاعق زيت +ماء دافئ
طريقة التحضير
نخلط المقادير الجافة مع بعض ونبسس بملعقتي الزيت ثم نضيف العسل و الماء الدافىء ونقوم بالعجن وندلك العجين بشكل جيد معي حتى نتحصل على عجينة طرية نضعها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح كفاية لنتائج افضل . نشكل كريات صغيرة ،نبسطها وندهنها بخليط الزيت و الزبدة مليح و نقوم بطي العجينة حسب المتعارف ثم نفتحها و نقوم بطهيها مع التقليب ووضع الزيت على الطرفين
هههه يعني بالمختصر المفيد😘

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🌼شهية طبية🌼
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,935
النقاط
2,757
العمر
18
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
السلام عليكم
والله واحد ميت بالجوع علاه ديري فينا هكذا 💔💔
يعطيك الصحة شاطرة اخت
خصهم عسل 😻😻
 
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