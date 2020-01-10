رسمتي لمنظر طبيعي رايكم ^^

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
سلام عليكم ^^
أزوول فلاون احبابي ان شاء الله كامل راكم بخير
أردت ان اشارككم رسمتي لمنظر طبيعي في ثلاث تقنيات
- قلم رصاص
-اكواريل ( الوان ترابية) او مائية
- لونكر دوشين (حبر صيني)

المهم مانطولش عليكم راني بالبورتابل وبسيف راني ندير في موضوع تلفتلي 😁 نتمنى برك انو الصور طلعو واضحة
في انتظار انتقادكم ونتشجيعاتكم
وشكرا
تحياتي☺
20200109_235304.jpg20200109_235304.jpg




- استعملت هنا اكواريل مزال ماكملتهاش تفنينت 🤕

20200109_235552.jpg20200109_235552.jpg



- هنا استعملت الحبر الصيني لونكر دوشين

20200109_235437.jpg
20200109_235437.jpg



بخصوص الصور بسيف طلعتهم تالمو عندي مدة ماادخلتش منتدى تلفتلي
خرجولي صورة مصغرة وكاملة مافهمتش المهم كليكيت عليهم في زوج😁😁🤫

في انتظار نصايحكم
بالتوفيق
تحياتي☺
 
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