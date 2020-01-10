رسمتي لمنظر طبيعي رايكم ^^

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
:: عضو شرفي ::
- إنضم
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم ^^
أزوول فلاون احبابي ان شاء الله كامل راكم بخير
أردت ان اشارككم رسمتي لمنظر طبيعي في ثلاث تقنيات
- قلم رصاص
-اكواريل ( الوان ترابية) او مائية
- لونكر دوشين (حبر صيني)
المهم مانطولش عليكم راني بالبورتابل وبسيف راني ندير في موضوع تلفتلي نتمنى برك انو الصور طلعو واضحة
في انتظار انتقادكم ونتشجيعاتكم
وشكرا
تحياتي
- استعملت هنا اكواريل مزال ماكملتهاش تفنينت
- هنا استعملت الحبر الصيني لونكر دوشين
بخصوص الصور بسيف طلعتهم تالمو عندي مدة ماادخلتش منتدى تلفتلي
خرجولي صورة مصغرة وكاملة مافهمتش المهم كليكيت عليهم في زوج
في انتظار نصايحكم
بالتوفيق
تحياتي
أزوول فلاون احبابي ان شاء الله كامل راكم بخير
أردت ان اشارككم رسمتي لمنظر طبيعي في ثلاث تقنيات
- قلم رصاص
-اكواريل ( الوان ترابية) او مائية
- لونكر دوشين (حبر صيني)
المهم مانطولش عليكم راني بالبورتابل وبسيف راني ندير في موضوع تلفتلي نتمنى برك انو الصور طلعو واضحة
في انتظار انتقادكم ونتشجيعاتكم
وشكرا
تحياتي
- استعملت هنا اكواريل مزال ماكملتهاش تفنينت
- هنا استعملت الحبر الصيني لونكر دوشين
بخصوص الصور بسيف طلعتهم تالمو عندي مدة ماادخلتش منتدى تلفتلي
خرجولي صورة مصغرة وكاملة مافهمتش المهم كليكيت عليهم في زوج
في انتظار نصايحكم
بالتوفيق
تحياتي