رسمتي لمنظر طبيعي رايكم ^^

سلام عليكم ^^

أزوول فلاون احبابي ان شاء الله كامل راكم بخير

أردت ان اشارككم رسمتي لمنظر طبيعي في ثلاث تقنيات

- قلم رصاص

-اكواريل ( الوان ترابية) او مائية

- لونكر دوشين (حبر صيني)

المهم مانطولش عليكم راني بالبورتابل وبسيف راني ندير في موضوع تلفتلينتمنى برك انو الصور طلعو واضحةفي انتظار انتقادكم ونتشجيعاتكموشكراتحياتي- استعملت هنا اكواريل مزال ماكملتهاش تفنينت- هنا استعملت الحبر الصيني لونكر دوشينبخصوص الصور بسيف طلعتهم تالمو عندي مدة ماادخلتش منتدى تلفتليخرجولي صورة مصغرة وكاملة مافهمتش المهم كليكيت عليهم في زوجفي انتظار نصايحكمبالتوفيقتحياتي