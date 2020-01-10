فلان كراميل هبال من مطبخ خيرو

خيرة جانت
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,900
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش أخبار اللماويات الغاليات توحشناكم و توحشنا ابداعات كوزينتكم و الله
ان شاء الله تكونوا جميعا بالف خير و صحة و عافية .
بالصح ماطولوش الغيبة راها اللمة بلا بيكم موحشة جدا
بدون إطالة اليكم وصفة اليوم و هي لصديقة يمنية عزيزة على قلبي (وعد)
ربي يفرج على اليمن الحبيبة و على سوريا و فلسطين و كل بلاد المسلمين
نتمنى تجربوه لانه فعلا شهي
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا
واش أخبار اللماويات الغاليات توحشناكم و توحشنا ابداعات كوزينتكم و الله
ان شاء الله تكونوا جميعا بالف خير و صحة و عافية .
بالصح ماطولوش الغيبة راها اللمة بلا بيكم موحشة جدا
بدون إطالة اليكم وصفة اليوم و هي لصديقة يمنية عزيزة على قلبي (وعد)
ربي يفرج على اليمن الحبيبة و على سوريا و فلسطين و كل بلاد المسلمين
نتمنى تجربوه لانه فعلا شهي
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا