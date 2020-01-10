فلان كراميل هبال من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,900
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش أخبار اللماويات الغاليات توحشناكم و توحشنا ابداعات كوزينتكم و الله
ان شاء الله تكونوا جميعا بالف خير و صحة و عافية .
بالصح ماطولوش الغيبة راها اللمة بلا بيكم موحشة جدا😢😢😢
بدون إطالة اليكم وصفة اليوم و هي لصديقة يمنية عزيزة على قلبي (وعد)
ربي يفرج على اليمن الحبيبة و على سوريا و فلسطين و كل بلاد المسلمين

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نتمنى تجربوه لانه فعلا شهي
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا
 
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