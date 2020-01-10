فلان كراميل هبال من مطبخ خيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهواش أخبار اللماويات الغاليات توحشناكم و توحشنا ابداعات كوزينتكم و اللهان شاء الله تكونوا جميعا بالف خير و صحة و عافية .بالصح ماطولوش الغيبة راها اللمة بلا بيكم موحشة جدابدون إطالة اليكم وصفة اليوم و هي لصديقة يمنية عزيزة على قلبي (وعد)ربي يفرج على اليمن الحبيبة و على سوريا و فلسطين و كل بلاد المسلميننتمنى تجربوه لانه فعلا شهيتحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا