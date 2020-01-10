شرح شارك في مسابقة ربح 1000 دولار usdt

theking

theking

:: عضو مُتميز ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
588
النقاط
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محل الإقامة
أرض الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الأعزاء

أقدم لكم اليوم مسابقة للحصول على 1000 دولار usdt

رابط المسابقة
المسابقة مقدمة من طرف منصة kucoin المشهورة

لربح 1000 دولار كل ما عليك أن تقوم بمهمات بسيطة
لربح النقط

- دعوة أصدقاء للمشاركة في المسابقة
- تقوم بتويت على تويتر للمسابقة
-الإعجاب بالمنشور على تويتر
- للإعجاب بالمسابقة على فيس بوك
- متابعة الموقع على تويتر
- التفعيل من خلال الإيميل
وغيرها من المهمات
كما في الصور
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المسابقة مفتوحة لمدة شهر

لدى سارعوا المشاركة ونشر رابطكم

للمشاركة في المسابقة أضغط على الرابط التالي

فضلا وليس أمرا

https://bit.ly/2Tbh1us



 
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