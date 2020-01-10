جوارب كروشي سهلة صنع

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 211
- النقاط
- 521
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا بزوار منتدى الكرام وبأهله المميزون.
ليوم جبتليكم جوارب من إبداعي سهلة
وسريعة صنع.
نحتاج فيها الى قطيفة وخيط حرير وكروشي وبريكا لكوي خيط باه عمره ميتحل وردة لتزيين.
نفصلوا قطيفة ونبداو العمل :
بغرز سلسلة(السهلة 6صفوف)
والصف 7 غرزة العمود
والصف أخير (غرزة مروحة)
واتمنى ان تنال إعجابكم.
*شكرا لكم وأي إستفسار وضعوه لي هنا
دمتم في امان الله .....
اهلا وسهلا بزوار منتدى الكرام وبأهله المميزون.
ليوم جبتليكم جوارب من إبداعي سهلة
وسريعة صنع.
نحتاج فيها الى قطيفة وخيط حرير وكروشي وبريكا لكوي خيط باه عمره ميتحل وردة لتزيين.
نفصلوا قطيفة ونبداو العمل :
بغرز سلسلة(السهلة 6صفوف)
والصف 7 غرزة العمود
والصف أخير (غرزة مروحة)
واتمنى ان تنال إعجابكم.
*شكرا لكم وأي إستفسار وضعوه لي هنا
دمتم في امان الله .....
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