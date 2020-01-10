جوارب كروشي سهلة صنع

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
211
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:




اهلا وسهلا بزوار منتدى الكرام وبأهله المميزون.
ليوم جبتليكم جوارب من إبداعي سهلة
وسريعة صنع.
نحتاج فيها الى قطيفة وخيط حرير وكروشي وبريكا لكوي خيط باه عمره ميتحل وردة لتزيين.
نفصلوا قطيفة ونبداو العمل :
بغرز سلسلة(السهلة 6صفوف)
والصف 7 غرزة العمود

والصف أخير (غرزة مروحة)
واتمنى ان تنال إعجابكم.

*شكرا لكم وأي إستفسار وضعوه لي هنا


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دمتم في امان الله .....



 

المرفقات

ا

اميرة المدائن

:: عضو فعّال ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,535
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال نجمة الأرض:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:




اهلا وسهلا بزوار منتدى الكرام وبأهله المميزون.
ليوم جبتليكم جوارب من إبداعي سهلة
وسريعة صنع.
نحتاج فيها الى قطيفة وخيط حرير وكروشي وبريكا لكوي خيط باه عمره ميتحل وردة لتزيين.
نفصلوا قطيفة ونبداو العمل :
بغرز سلسلة(السهلة 6صفوف)
والصف 7 غرزة العمود

والصف أخير (غرزة مروحة)
واتمنى ان تنال إعجابكم.

*شكرا لكم وأي إستفسار وضعوه لي هنا


مشاهدة المرفق 120099

مشاهدة المرفق 120101

مشاهدة المرفق 120104

مشاهدة المرفق 120105






دمتم في امان الله .....



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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله
يعطيك الصحة وبارك الله فيك
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,905
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

السلام عليكم



ما شاء الله اختي
سلم ت اناملك
لمشاركتنا طريقة صنع هذه الجوآرب
بارك الله فيك

 
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