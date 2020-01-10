الفوندوتان لي خرج على وجهي دخلو تستفادو لبنات...حصري

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,856
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
موضوعي اليوم هو
بغيت نحط تجربتي عسى نفيدكم بيها حباباتي
لبنات أول مرة نجرب فوندوتان دريم من مايبلين


DREAM SATIN BB
مصنوع في ايطاليا
والثمن نتاعو ماشي غالي فقط ب ستين الف

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بعض المعلومات السريعة عن المنتج

بودرة أساسية واحدة تقدم الأساس الذي يمنحك لمسة ناعمة جميع التغطيات الكاملة غير اللامعة ذات اللون المخملي الطويل الذي يسمح للبشرة بالتنفس المتوفر في مجموعة واسعة من الألوان
وللحصول على اللون غير اللامع والتحكم المتطور في زيت التجفيف ، يوفر اللون البطي الذي لا يغمق أو يغير ، يساعد في تقليل نقاط المسام البودرة.

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على العموم راح احكيلكم عن تجربتي انا شخصيا هذا المنتج عجبني بزاف
جيدا جدا للتغطية وميشهبش الوجه كانه وجهك الطبيعي وكي تحطيه يبنك طبيعية
خاصة اذا كنتي تحبي تحطيه يوميا بلا متحطي اي اظافات تباني طبيعية

انا اول مرة نستعملو والنتيجة بهرتني وااااااااو رووووعة و بالزيادة على هاد الشي :love:، نوع بشرتي عادية .حيت انا وجهي يتعرق بزاف ومع دريم متأثرتش بشرتي منه وشدلي طوووووول اليوم ....ويعطيك طلة وإشراقة طبيعية وكأنك ماعاملاش فوندوتان
🥰🥰🥰🥰🥰

نصيحتي لي تحب تحط فاوندايشن يوميا والله مايليقلك غير هذا
في الأخير نتمنى نكون فدتكن
شي دعيوة لي استفادت ودعاتلي : الله ينور وجهها
flower


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