الفوندوتان لي خرج على وجهي دخلو تستفادو لبنات...حصري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

اسعد الله مسائكم احبتي في الله

بغيت نحط تجربتي عسى نفيدكم بيها حباباتي

لبنات أول مرة نجرب فوندوتان دريم من مايبلين

DREAM SATIN BB

بعض المعلومات السريعة عن المنتج



بودرة أساسية واحدة تقدم الأساس الذي يمنحك لمسة ناعمة جميع التغطيات الكاملة غير اللامعة ذات اللون المخملي الطويل الذي يسمح للبشرة بالتنفس المتوفر في مجموعة واسعة من الألوان

وللحصول على اللون غير اللامع والتحكم المتطور في زيت التجفيف ، يوفر اللون البطي الذي لا يغمق أو يغير ، يساعد في تقليل نقاط المسام البودرة.

عجبني بزاف

ميشهبش الوجه

الطبيعي

تحطيه يوميا

انا اول مرة

في الأخير نتمنى نكون فدتكن