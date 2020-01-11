أصنعي شوشو (أستيك ) بنفسك

اهلا وسهلا بكم يا زوار منتدى وأهله المميزون.

ليوم جبتلكم فكرة سهلة # وهيا صناعة أستيك لشعر بطريقة سهلة.



*نحتاجوا قطعة قماش طويلة.

*ولاستيك خياطة.

*وخيط وإبرة.



#ونبدئ العمل :

بخياطة القماش باليد او المكينة

ثم نوضع لاستيك في الوسط و نخيط



وزينيها بطريقتك الخاصة





بتوفيق للجميع شاركوني تجربتكم # في صنعه.











دمتم في رعاية الله وحفظه.