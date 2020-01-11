أصنعي شوشو (أستيك ) بنفسك

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
217
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:



اهلا وسهلا بكم يا زوار منتدى وأهله المميزون.


ليوم جبتلكم فكرة سهلة # وهيا صناعة أستيك لشعر بطريقة سهلة.

*نحتاجوا قطعة قماش طويلة.
*ولاستيك خياطة.
*وخيط وإبرة.

#ونبدئ العمل :
بخياطة القماش باليد او المكينة
ثم نوضع لاستيك في الوسط و نخيط

وزينيها بطريقتك الخاصة


بتوفيق للجميع شاركوني تجربتكم # في صنعه.





دمتم في رعاية الله وحفظه.


IMG_20200111_105224.jpg


IMG_20200111_105308.jpg

IMG_20200111_130551.jpg


 
آخر تعديل:
نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
217
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top