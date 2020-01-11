أصنعي شوشو (أستيك ) بنفسك

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 217
- النقاط
- 521
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا بكم يا زوار منتدى وأهله المميزون.
ليوم جبتلكم فكرة سهلة # وهيا صناعة أستيك لشعر بطريقة سهلة.
*نحتاجوا قطعة قماش طويلة.
*ولاستيك خياطة.
*وخيط وإبرة.
#ونبدئ العمل :
بخياطة القماش باليد او المكينة
ثم نوضع لاستيك في الوسط و نخيط
وزينيها بطريقتك الخاصة
بتوفيق للجميع شاركوني تجربتكم # في صنعه.
دمتم في رعاية الله وحفظه.
اهلا وسهلا بكم يا زوار منتدى وأهله المميزون.
ليوم جبتلكم فكرة سهلة # وهيا صناعة أستيك لشعر بطريقة سهلة.
*نحتاجوا قطعة قماش طويلة.
*ولاستيك خياطة.
*وخيط وإبرة.
#ونبدئ العمل :
بخياطة القماش باليد او المكينة
ثم نوضع لاستيك في الوسط و نخيط
وزينيها بطريقتك الخاصة
بتوفيق للجميع شاركوني تجربتكم # في صنعه.
دمتم في رعاية الله وحفظه.
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