حامل الإبر (من إبداعي نجمة الأرض)

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
221
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبراكته :
السلام على حبيبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.


اهلا وسهلا يا أعضاء منتدى المميزون وزواره الكرام.


جيتلكم معا فكرة جديدة:
حامل إبر :من يوم فساعدا وداعا سيدتي من بحث عن ابرة إحتفظي بيها في حامل الإبر.



*آدوات صنع :
قماش ( لون لتحبيه )
شكل ( لتحبيه قلب او دائرة )
شريط (لتزيين)
ومقص (لتفصيل)
وصوف (لتعمير)
ونبدأ العمل بتوفيق :
ونحن في أنتذار إبدعاتكم وشكرا


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