حامل الإبر (من إبداعي نجمة الأرض)

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 221
- النقاط
- 521
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبراكته :
السلام على حبيبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اهلا وسهلا يا أعضاء منتدى المميزون وزواره الكرام.
جيتلكم معا فكرة جديدة:
حامل إبر :من يوم فساعدا وداعا سيدتي من بحث عن ابرة إحتفظي بيها في حامل الإبر.
*آدوات صنع :
قماش ( لون لتحبيه )
شكل ( لتحبيه قلب او دائرة )
شريط (لتزيين)
ومقص (لتفصيل)
وصوف (لتعمير)
ونبدأ العمل بتوفيق :
ونحن في أنتذار إبدعاتكم وشكرا
السلام على حبيبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اهلا وسهلا يا أعضاء منتدى المميزون وزواره الكرام.
جيتلكم معا فكرة جديدة:
حامل إبر :من يوم فساعدا وداعا سيدتي من بحث عن ابرة إحتفظي بيها في حامل الإبر.
*آدوات صنع :
قماش ( لون لتحبيه )
شكل ( لتحبيه قلب او دائرة )
شريط (لتزيين)
ومقص (لتفصيل)
وصوف (لتعمير)
ونبدأ العمل بتوفيق :
ونحن في أنتذار إبدعاتكم وشكرا