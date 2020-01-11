إستغلي وقت فراغك يا سيدتي (إكتشفي موهبتك وطردي قوة السلبية)

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 222
- النقاط
- 521
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مرحبا بكم يازوار منتدى الكرام ويا أهله المميزون.
سيدتي سيدي لكل منكم وقت فراغ يجب عليكم إستغلاله بما يفيدكم.
مثلا : إكتشفي موهبتك
:إكتشف مموهبتك
*عليك او عليكي بالحث عن ميولكي أو ميولك (رغبة وإرادة ) تجعلك تبدع وتتفن وتبتكر أشياء تفيدك وتزين منزلك.
وهكذا تستغل وقت الضائع وفي نفس الوقت تخرج طاقتك # السلبية.
وتطرد الروتين الممل من حياتك بإبتكراتك.
وشكرا جزيلا.....لكم يا أيها المميزون.
#نجمة الأرض#
مرحبا بكم يازوار منتدى الكرام ويا أهله المميزون.
سيدتي سيدي لكل منكم وقت فراغ يجب عليكم إستغلاله بما يفيدكم.
مثلا : إكتشفي موهبتك
:إكتشف مموهبتك
*عليك او عليكي بالحث عن ميولكي أو ميولك (رغبة وإرادة ) تجعلك تبدع وتتفن وتبتكر أشياء تفيدك وتزين منزلك.
وهكذا تستغل وقت الضائع وفي نفس الوقت تخرج طاقتك # السلبية.
وتطرد الروتين الممل من حياتك بإبتكراتك.
وشكرا جزيلا.....لكم يا أيها المميزون.
#نجمة الأرض#
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