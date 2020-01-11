إستغلي وقت فراغك يا سيدتي (إكتشفي موهبتك وطردي قوة السلبية)

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
222
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:




مرحبا بكم يازوار منتدى الكرام ويا أهله المميزون.


سيدتي سيدي لكل منكم وقت فراغ يجب عليكم إستغلاله بما يفيدكم.

مثلا : إكتشفي موهبتك
:إكتشف مموهبتك

*عليك او عليكي بالحث عن ميولكي أو ميولك (رغبة وإرادة ) تجعلك تبدع وتتفن وتبتكر أشياء تفيدك وتزين منزلك.

وهكذا تستغل وقت الضائع وفي نفس الوقت تخرج طاقتك # السلبية.
وتطرد الروتين الممل من حياتك بإبتكراتك.



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وشكرا جزيلا.....لكم يا أيها المميزون.
#نجمة الأرض#


 
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