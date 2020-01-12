السلام عليكم

متوفر 500 دولار بيرفكت للبيع مقابل CCP

ب 188 دج

المبلغ كامل 187 دج

- العمولة يتحملها المشتريعمولة الإرسال %0.50 يتحملها المشتري

- اقل مبلغ للحجز 100 دولار

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق الجوال و ادا لم تصل عن طريق البريد او الموقع.