صورة من الواقع الأليم

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,770
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*=*=*
*************************
***************
شاب مسلم من بورما لجأ إلى بنغلاديش هروبا من وحشية القتل العشوائي بدون رحمة،
ولم يترك خلفه والديه العاجزين عن الحركة بل حملهما على كتفيه 7 أيام إلى أن وصل إلى وجهته.
**************************
********
في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=*
*************************
***************
شاب مسلم من بورما لجأ إلى بنغلاديش هروبا من وحشية القتل العشوائي بدون رحمة،
ولم يترك خلفه والديه العاجزين عن الحركة بل حملهما على كتفيه 7 أيام إلى أن وصل إلى وجهته.
**************************
********
في أمان الله