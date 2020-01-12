صورة من الواقع الأليم

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,770
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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شاب مسلم من بورما لجأ إلى بنغلاديش هروبا من وحشية القتل العشوائي بدون رحمة،
ولم يترك خلفه والديه العاجزين عن الحركة بل حملهما على كتفيه 7 أيام إلى أن وصل إلى وجهته.
😢

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في أمان الله
 
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