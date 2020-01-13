إصنعي حافظة لهآتفك بنفسك 🏡

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,922
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
آما بعد :

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أود مشاركتكم اليوم حافظة للهاتف
لها عدة إإستعمالات 😉


وغرضي من صنعها هو احيانا اني احمل هاتفي و لا اجد اين اضعه لكي يبقى قريبا مني
و ايضا للحفاظ على شاشته من الخدش اذا وضع مع اغراض اخرى

بدون اطالة ننتقل الى طريقة صنعه .....

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اللوازم :

قطعة قماش
ابرة خياطة
ماكينة خياطة ادا امكن تواجدها ( كما يمكن تعويضها باليد او الغراء )
قفل صغير
خيط او حاشية كيما نقولولها
اشياء للتزين هنا اخترت ما كان متواجد جليتر لاصق

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مراحل الصنع :

1- نقوم بتفصيل القماش باخد ابعاد الهاتف
2- نقوم بالخياطة الجوانب

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3-نلصق القفل بالابرة


بوشات1.jpg


4-نلصق خيط او حاشية لمن ارادت استعماله
5-للتزين استعملت الجليتر اللاصق و رسمت به 😀


بوشات3.jpg


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في الاخير نتمنى تكون اعجبتكم
ويمكن الخياطة مش زابطة معي
المهم هذي كانت اول ما اصنعه



دمتم في رعاية الله و حفظه ....







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