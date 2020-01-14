إحترموا من علموكم ايها الطلاب .

معروف عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمانأن لديه بروتوكولاً خاصاً به ، و هو أنه لم يذهب إلى المطار قط لاستقبال شخصيات من أي بلد ، و لم يكسر هذا التقليد إلاّ عندما استقبل رئيس الهند في نهاية الثمانينات " شانكار ديال شارما " ،و تعجب رجال حكومته و رجال الإعلام عندما شاهدوه يصعد سلم الطائرة ،و يعانق الرئيس قبل أن يقوم من مقعده ، و نزل معه ، متشابكي الأيدي ،و ما إن وصلا إلى السيارة ، حتى أشار السلطان للسائق أن يبتعد ،و فتح الباب الأمامي بنفسه للرئيس حتى جلس ، و حل هو مكان السائق و أخذ يقود السيارة حتى وصل به إلى القصر السلطاني .و في وقت لاحق عندما سأل الصحافيون السلطان عن سبب ذلك ، أجاب قائلاً :" لم أذهب إلى المطار لاستقبال السيد شارما لأنه كان رئيساً للهند ،و لكنني ذهبت لأنني درست في بونا بالهند ، و كان السيد " شارما " هو أستاذي الذي تعلمت منه كيف أعيش و كيف أتصرف وكيف أواجه المصاعب ،و حاولت أن أطبق ما تعلمته منه عندما قدر لي أن أحكم .و هذا التقدير هو الذي أثار إعجابي من تصرف السلطان ، و لا يقل عنه إعجابي بالرئيس الروسي بوتين ، عندما شاهد معلمته العجوز بين حشد من الواقفين ،فما كان منه إلاّ أن خرق البروتوكول وسط دهشة مرافقيه و حراسه ،و ذهب إلى معلمته و عانقها وعانقته و هي تبكي ، و أخذها و هي تمشي بجانبهوسط إعجاب الحضور و كأنها ملكة .و في سياق آخر ،، فقد جاء أن مُعلم المأمون ضربه بالعصا دون سبب ،فسأله المأمون : لِمَ ضربتني ؟!فقال له المعلم : اسكت. و كلما أعاد عليه السؤال ، كان يقول له :أسكت ، و بعد عشرين سنة تولى المأمون الخلافة ، عندها خطر على باله أن يستدعي المعلم ، فلما حضر سأله :" لماذا ضربتني عندما كنت صبياً ؟! " فسأله المعلم :"ألم تنس؟!"فقال : "و الله لم أنس" ، فرد عليه المعلم و هو يبتسم :"حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى" و عاد ينصحه قائلاً :"لا تظلم أحداً فالظلم نار لا تنطفئ في قلب صاحبها ، و لو مرّت عليه الأعوام" .