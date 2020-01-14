صور منزل صغير بأحلام كبيرة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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منزل صغير للرحلات والتخييم بدون تكاليف الكهرباء ويتم إنشاؤها باستخدام مزيج من

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، لذلك سوف تكون خارج الشبكة تماما ولن تحصل على

فاتورة غاز أو كهرباء . على الرغم من وجود مساحة لا تتجاوز 8.2 متر مربع داخلها

إلّا أنّها مريحة بشكل جيد، ستجد أريكة تتحول إلى سرير ، ومطبخ كامل مع موقد صغير

، وحمام مع دش ومرحاض، ومساحة للتخزين ومساحة مكتب ، وكل ذلك داخل هذا الصندوق الصغير.



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