صور منزل صغير بأحلام كبيرة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,787
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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منزل صغير للرحلات والتخييم بدون تكاليف الكهرباء ويتم إنشاؤها باستخدام مزيج من
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، لذلك سوف تكون خارج الشبكة تماما ولن تحصل على
فاتورة غاز أو كهرباء . على الرغم من وجود مساحة لا تتجاوز 8.2 متر مربع داخلها
إلّا أنّها مريحة بشكل جيد، ستجد أريكة تتحول إلى سرير ، ومطبخ كامل مع موقد صغير
، وحمام مع دش ومرحاض، ومساحة للتخزين ومساحة مكتب ، وكل ذلك داخل هذا الصندوق الصغير.

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في أمان الله

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