صور منزل صغير بأحلام كبيرة

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 1,787
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- 571
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- الاغواط
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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منزل صغير للرحلات والتخييم بدون تكاليف الكهرباء ويتم إنشاؤها باستخدام مزيج من
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، لذلك سوف تكون خارج الشبكة تماما ولن تحصل على
فاتورة غاز أو كهرباء . على الرغم من وجود مساحة لا تتجاوز 8.2 متر مربع داخلها
إلّا أنّها مريحة بشكل جيد، ستجد أريكة تتحول إلى سرير ، ومطبخ كامل مع موقد صغير
، وحمام مع دش ومرحاض، ومساحة للتخزين ومساحة مكتب ، وكل ذلك داخل هذا الصندوق الصغير.
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****
في أمان الله
*=*=*=*=*=*=*=*=*
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****
منزل صغير للرحلات والتخييم بدون تكاليف الكهرباء ويتم إنشاؤها باستخدام مزيج من
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، لذلك سوف تكون خارج الشبكة تماما ولن تحصل على
فاتورة غاز أو كهرباء . على الرغم من وجود مساحة لا تتجاوز 8.2 متر مربع داخلها
إلّا أنّها مريحة بشكل جيد، ستجد أريكة تتحول إلى سرير ، ومطبخ كامل مع موقد صغير
، وحمام مع دش ومرحاض، ومساحة للتخزين ومساحة مكتب ، وكل ذلك داخل هذا الصندوق الصغير.
**************************
****
في أمان الله